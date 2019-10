Halloween attraverso la follia, esperienza adrenalinica in una ex casa di cura psichiatrica

Giovedì 31 ottobre, venerdì 1 e sabato 2 novembre attraversa con Ars Mania i meandri più oscuri della follia.

Trascorri la notte di Halloween in un'experience da brividi ambientata in un ex casa di cura psichiatrica.

Una villa abbandonata da troppo tempo che fu sede di un'importante casa di cura psichiatrica della città, fu chiusa all'improvviso senza una motivazione ragionevole. In realtà circolano voci su misteriosi morti di cui nessuno sa o può darne spiegazione. I corpi senza vita di alcuni pazienti furono rinvenuti in pozze di sangue, scene orribili, rivoltanti, lontane da ogni umana immaginazione. Si decise così di abbandonare quel luogo, mettere a tacere tutto nella speranza che il tempo potesse cancellare quelle visioni atroci. Tuttavia oggi, chi abita da quelle parti dice di avvertire nel silenzio della notte, urla strazianti, rumori inquietanti

La notte di Haloween, quale migliore occasione per tornare in quel luogo e finalmente capire cosa realmente accadde in quel tempo ormai lontano?

Ars Mania e Campo 77 saranno, a Villa Flora, ad aspettarti, in coppia, da solo o in gruppo per condurti nei sotterranei della villa, e lasciarti attraversare la follia di quei luoghi.

Un'esperienza adrenalinica a tema horror ambientato in una ex casa di cura psichiatrica. Sei pronto ad affrontare le tue fobie?

durata dell'experience: 45' circa

contributo associativo a persona: € 15

Dopo l'experience potrai proseguire la tua serata in villa dove potrai consumare drink e cocktail.

L'iniziativa è su turni a numero limitato, la prenotazione è obbligatoria ai numeri 347/0094457 - 327/7306533.