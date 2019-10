Halloween al Castello: piccoli brividi nel maestoso Castel dell’Ovo

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS organizza un evento speciale per Halloween, dedicato ai bambini dai 4 ai 14 anni insieme ai loro genitori (o accompagnatori).

Appuntamento il 1° novembre, alle 10.45, con "Halloween al Castello"

Percorso dedicato alle famiglie con bambini: un viaggio di esplorazione, divertimento e “piccoli brividi” nel maestoso Castel dell’Ovo che ha bisogno dei bimbi piu’ coraggiosi per risolvere un mistero che ha tormentato il Re per tutta la notte di Halloween : sembra che si aggiri una strega all’interno del Castello, che si è impossessata della pietra filosofale creata dal mago Virgilio. Riusciranno i piccoli temerari a proseguire nei luoghi piu’ terrificanti del Castello, nonostante i tranelli della malefica strega?

Ma la forza, l’unione e la collaborazione fra i piccoli ospiti insieme ad una bacchetta magica consegnata ad ogni bimbo saranno l’arma per scoprire il segreto della Strega....Un’occasione educativa unica, nel castello più antico di Napoli! Un luogo magico dove i bambini diventano grandi ed i grandi tornano bambini! Per passare del tempo di qualità con i propri figli: quando si impara giocando si ricorda per sempre! I bambini (e i genitori se vorranno) potranno indossare qualsiasi tipo di maschera.

INFO:

Il tour è in programma SOLO per il giorno:

VENERDÌ 1 NOVEMBRE 2019

ALLE ORE 10:45

Durata : 1:30 ore.

Punto d'incontro: all’esterno del Castello davanti al pontile d’ingresso.



Costi :

Biglietto euro 20

Ogni uno/due bambini un adulto non paga.

Nel caso si aggiunga un adulto o un bambino il costo è di €10

comprensivo di :

-visita guidata al castello

-animazione

-consegna gadget

(bacchetta magica)

-sorpresa finale



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/halloween-al-castello

Gallery