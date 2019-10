Baby Spooky House: Halloween al Fanta Universe

Il 31 ottobre, Fanta Universe, dalle 18:00 alle 20:00 si trasformerà in una Spooky House solo per piccoli coraggiosi.

PROGRAMMA:

Mini Tour: un percorso di 10-15 minuti in cui un gruppo di 5 bambini saranno guidati ed intrattenuti da animatori professionisti.

Truccabimbi: all'esterno del negozio sarà possibile truccarsi scegliendo il make-up da un book apposito per Halloween.

Dopo il Mini Tour un piccolo gruppo andrà in giro per Via San Biagio dei Librai per il Dolcetto o Scherzetto

Cupcakes, biscotti e caramelle per tutti!

Prezzo

Mini tour (di 10-15 minuti): 5 €

Truccabimbi: 5 €

Mini tour (di 10-15 minuti) + truccabimbi: 8 €

Info: tel. 081 1971 2909