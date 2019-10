C'era una volta Halloween: la casa della Strega

C'era una volta una villa, bella, grande, con un giardino pieno di fiori colorati, abitata dal principe Tebaldo e dalla sua principessa. Erano felici, organizzavano feste e cene con tanti nobili amici ma c'era una cosa che proprio non sopportavano, i bambini. Non riuscivano proprio ad accettare che dei piccoli esserini potessero scorrazzare per casa. Così in una giornata piovosa d'autunno una strega che da bambina era stata maltrattata, lanciò una maledizione sulla casa e sui suoi abitanti che furono condannati a vivere in solitudine per il resto della loro vita. Ancora oggi le loro anime vagano disperate nella speranza che qualcuno possa interrompere la maledizione e liberarli dal triste destino. Ma, ironia della sorte, gli unici che potranno sconfiggere il maleficio sono proprio dei coraggiosi piccoli eroi che tra percorsi ad ostacoli, pozioni, indovinelli e cacce al tesoro dovranno trovare la formula magica per sconfiggere la strega e i suoi spaventosi assistenti. Che l'avventura abbia inizio!

Speciale appuntamento di Halloween a Villa Flora

attività proposte:

-raccontohorror

-percorso ad ostacoli

-truccabimbi

-giocodisquadra

-cacciaaltesoro

-combattimento con armi in gommapiuma

-pozioni magiche

-celebrazione della vittoria

durata turni: 1 h circa

contributo associativo: 12€

L'iniziativa è organizzata d Ars Mania, Campo 77 e Villa Flora, è rivolta a bambini dai 5 ai 10 anni ed è su turni.

Il numero dei partecipanti è limitato, la prenotazione è obbligatoria ai numeri 347/0094457 - 327/7306533

I genitori accompagnatori che lo vorranno, potranno intrattenersi presso il salotto della villa e gustare un drink o un aperitivo preparato per l'occasione.

Villa Flora, corso Vittorio Emanuele 85 - Napoli