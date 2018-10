Notte di Halloween nell'Escape Room: per un'ora di paura e divertimento

Il 31 ottobre, appuntamento di Halloween con l'Escape Room di Pomigliano, Marigliano e Nola.

Diverso il tema per ogni Escape Room, ma tutti divertenti e "spaventosi": a Nola il titolo del gioco è "Non aprite quella porta", a Marigliano invece ci sarà l'"Apocalisse Zombie", mentre Pomigliano si gioca con "La casa Fantasma".

L'escape room è un gioco in real life in cui un gruppo di amici, rinchiuso in una stanza a tema, collabora per raggiungere l'uscita nel tempo massimo di 60 minuti attraverso enigmi e indovinelli da risolvere con indizi celati nei posti più insoliti.

Info e prenotazioni al

3397473434 / 3317158739