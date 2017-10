Fate e Grimori, storie dal Medioevo fantastico: Halloween al Lago d'Averno

Martedì 31 Ottobre ore 19 30, nella notte magica di Halloween al Lago d'Averno, si celebra la magica notte di Ognissanti a lume delle lampade, con letture fantastiche tratte dai grimori medievali.

A condurre tutti nel viaggio lo Spirito della notte di Halloween sarà la sacerdotessa dei Druidi nel suo tipico costume. Lo spirito evocherà le più antiche storie e profezie dal mondo greco a quello medioevale.

Si parte dalle sponde del lago per giungere nel luogo in cui la Spirito di Halloween condurrà i partecipanti nelle storie di fate e maghi tratte da alcuni Grimori medievali. La sacerdotessa dei Druidi parlerà dei miti e dei rituali che si compivano nella notte del passaggio dal mondo antico fino al Medioevo, in particolare le divinità e i riti officiati in questa magica notte; superato il Tempio di Apollo si giungerà nel bosco sacro del lago, dove si osserveranno le stelle a cui esprimere il desiderio e che verranno spiegate da un esperto.

Alla fine dell'incontro ogni partecipante riceverà una pietra naturale legata alla notte di Ognissanti o un piccolo sacchetto di incenso autunnale a propria scelta.

Appuntamento alle 19.30 sul Lago d'Averno.

Prenotazione al 320 6875887

contributo incontro teatralizzato con lettura del proprio tema Natale personalizzato 11 euro, sacchetto o pietra del solstizio 11 euro