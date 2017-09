Halloween napoletano tra Dracula, diavoli e fantasmi

Per Halloween le Capere Tour propogono tre serate particolarissime alla scoperta della Napoli più segreta e diabolica.



Si parte dalla Chiesa di Santa Maria la Nova dove si potrà scoprire la storia di un'incredibile tomba, studiata a livello mondiale, perché forse appartenente al principe sanguinario Vald III, ovvero il famossisimo Conte Dracula. Una storia fatta di sague, intrighi e guerre che dalla Transilvania ci porta fino a Napoli.

Dopo aver ammirato il chiostro e la splendida chiesa che nasconde una misteriosa iscrizione, si prosegue verso Palazzo Penne, la casa del Diavolo, e ancora in giro tra fantasmi e monacielli fino a Spaccanapoli dove, per riprendersi dal "pauroso" giro, ci si godrà un'ottima pizza fritta!

GIORNI E ORARI



- sabato 28 ottobre ore 20.15

- domenca 29 ottobre ore 18.45

- martedi 31 ottobre ore 19.45



APPUNTAMENTO

All'esterno della Chiesa di Santa Maria La Nova (Piazza Santa Maria La Nova, traversa di via Monteoliveto)



CONTRIBUTO A PERSONA

18 euro comprensivo di biglietto di ingresso alla Chiesa e al Chiostro, visita guidata da una guida abilitata della Regione, pizza fritta (provola e pomodoro o ricotta), birra o bibita analcolica

Fino a 6 anni gratis (senza consumazione)

Da 7 a 18 anni (biglietto e consumazione) 10 euro



DURATA VISITA GUIDATA

Un'ora e trenta circa



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA MAIL O TELEFONO

Al momento della prenotazione indicare il giorno in cui si preferisce effettuare la visita.

lecaperenapoli@gmail.com (indicare un cognome, numero partecipanti e recapito cellulare)

Cell. 328 9705049 / 3274910331

(telefonare dal lunedi alla domenica dalle 9.00 alle 19.00)