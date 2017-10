Halloween 2017 a Napoli: gli appuntamenti con streghe e fantasmi della città

Anche a Napoli si respira aria di Halloween, ma per "la notte delle streghe" del 31 ottobre, la città punta soprattutto sulla cultura del luogo, sulle proprie leggende, sulle superstizioni e le credenze popolari tutte partenopee.

Ecco alcuni suggestivi appuntamenti in città (elenco in continuo aggiornamento):

TOUR ESOTERICO "Dracula e altri demoni di Napoli"

Curiosity Tour propone una passeggiata esoterica mostrando dove è presumibilmente sepolto Vlad III, meglio conosciuto come il Conte Dracula. Il Tour si diramerà per vicoli e piazze del centro storico per raccontarvi le storie di fantasmi, diavoli e personaggi strani che vivono in antichi palazzi. Durante il tour, prevista anche una degustazione di Ragù, rosso sangue, come nella migliore tradizione vampiresca.

Dal 28 al 31 ottobre. INFO curiositytour@gmail.com - 3292885442 - 3711300813

PASSEGGIATA NARRATA "Un Fantasma in ogni vicolo"

Il 28 e 29 ottobre, un week-end aspettando Halloween ricco di passeggiate narrate a tema con Insolitaguida. Leggende da una Napoli inedita, lontana dalla sua solare bellezza e vicina al suo lato più oscuro e misterioso. INFO: 081 19256964, whatsapp 3389652288, www.insolitaguida.it

HALLOWEEN AL LAGO D'AVERNO "Fate e Grimori, storie dal Medioevo fantastico"

Martedì 31 Ottobre, si celebra la magica notte di Ognissanti a lume delle lampade, con letture fantastiche tratte dai grimori medievali. A condurre tutti nel viaggio lo Spirito della notte di Halloween sarà la sacerdotessa dei Druidi nel suo tipico costume. Lo spirito evocherà le più antiche storie e profezie dal mondo greco a quello medioevale. INFO 320 6875887

HALLOWEEN... CON DELITTO!

Martedì 31 Ottobre 2017, l'associazione Insolitaguida proprone il format della cena con delitto intrecciandolo con miti e leggende di Halloween. INFO 081 1925 6964 o 338 965 22 88 www.insolitaguida.it

E PER I PIU' PICCINI....

VISITA GUIDATA "Le streghe del Castello"

Nel magnifico scenario di Castel dell’Ovo, le streghe di Mani e Vulcani accoglieranno i bambini, accompagnati dai genitori, in un viaggio alla scoperta della storia della festa di Halloween alla napoletana. Dal 28 ottobre al 5 novembre. INFO: +39 081.5643978 – 340.4230980

DOLCETTO O SCHERZETTO?: HALLOWEEN TOUR PER BAMBINI

Il primo novembre, Insolitaguida propone per i più piccini un tour nei vicoli del centro storico di Napoli guidati da un’insolita streghetta alla ricerca di storie e aneddoti sugli spiritelli partenopei e sulle leggende collegate alla festa di Halloween. I bambini verranno accompagnati presso alcuni negozianti per il famoso Dolcetto o Scherzetto?!

INOLTRE, UN INTERO VILLAGGIO DELLA PAURA A GIUGLIANO PER GRANDI E PICCINI:

HALLOWEEN VILLAGE 2017

A Giugliano torna il villaggio più pauroso e divertente che ci sia. L'appuntamento con il labirinto della paura per bambini e con quello dell'orrore per adulti è al WFA Fit Club di Via nuova sant'Antonio 23, sabato 28 e domenica 29 ottobre