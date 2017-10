Zucche, fantasmi e scheletri: festa di Halloween a Città della Scienza

Fantasmi, licantropi, scheletri che si risvegliano per ballare, zucche, zombie e lupi mannari. Tutto fa Halloween! A Città della Scienza non manca nessuno tra gli ingredienti della festa più terrificante – e divertente – dell’anno. Vieni a scoprire cosa bolle nel magico pentolone della Grande Festa di Halloween.

Tra l’autunno e l’inverno, tra il mondo dei vivi e un mondo dell’altrove, popolato da spiriti, fantasmi e creature dispettose. Halloween è la festa più magica e divertente dell’anno. A Città della Scienza la celebriamo domenica 29 ottobre con un grande party che coinvolgerà tutti i partecipanti in attività terribilmente divertenti!

Lasciatevi trasportare in un percorso all’insegna degli aspetti più “magici” della scienza. Scopriremo tutto sui licantropi, i leggendari lupi mannari con il laboratorio “Uomo Lupo”. Esploreremo l’emozione della paura in tutti i suoi aspetti. Con “la Lanterna di Jack”, i bambini potranno cimentarsi ina ttività creative scoprendo la spaventosa storia di Jack o’Lantern. Chi ha paura del buio? Scopriamolo con “L’oscurità ti avvolge”, giochi di ombre, luci e magie.

Con l’arte degli origami inseguiremo zucche stregate e fantasmi in fuga, ci avvicineremo al mondo dei ragni con un laboratorio incentrato su osservazione e manualità e daremo forma a maschere mostruose di zombie, streghe e lupi mannari.

Con “Scheletri danzanti”, indagheremo sulle nostre ossa e costruiremo il nostro scheletro. Infine, i più coraggiosi, che non temono gli “scherzetti” di Halloween, potranno mettere alla prova le potenzialità del proprio corpo con “La sedia elettrica”, per scoprire quanta elettricità può sopportare il nostro fisico.

contact@cittadellascienza.it

+39 081.7352.258

