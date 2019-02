Hair Trends 2019: la bellezza sbarca a Napoli

Napoli, 31 Marzo e 1 Aprile, Hotel Ramada. La città partenopea si prepara ad accogliere Mr Bertram K, uno dei leader indiscussi della bellezza nel mondo, per l’evento Hair Trends 2019.



Ambasciatore L'Oreal, per diversi anni direttore artistico Tony & Guy e acconciatore personale di Kate Moss, Bertram K sarà presto nel capoluogo campano per presentare i tagli moda del 2019 e la sua innovativa tecnica di taglio.

HAIR Trends è una kermesse internazionale alla sua prima edizione, che vedrà protagonisti, il 31 marzo, insieme al guru della moda dei capelli:

Martin Zerza, color specialist, sempre da L’Oreal;

Lele Canavero, marketer, il partner dei ParrucchieriPRO;

Angelo Baldinelli, tributarista specializzato nella categoria acconciatori.

Inoltre saranno presentate innovazioni tecnologiche per i saloni con due colossi del mondo IT.

Il 1° Aprile invece ci sarà il Seminar Taglio Moda con Bertram K riservato a soli 25 iscritti.

Napoli si apre alla bellezza e all'internazionalizzazione pretendendo di diritto il suo posto fra i trend setter mondiali.

L'iniziativa è tutta locale, frutto del lavoro di una giovanissima agenzia che punta sulla sua terra e scommette sulla bellezza.

FBI Agency, dal nome altisonante, promette di diventare il punto di riferimento per la formazione e i servizi all’acconciatore. Uno splendido esempio di rilancio del sud e dell'imprenditoria giovane.

Al link eventi.fbiagency.it per info, e dettagli per registrarsi.

