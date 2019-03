GustiAmo il Mondo: a Mugnano un laboratorio gratuito di cucina multietnica

Al via “GustiAmo il Mondo”, il laboratorio di cucina multietnica organizzato dall’amministrazione Sarnataro e dallo Sprar Amani in collaborazione con la proloco Mugnano Munianum.

A partire dal 6 marzo e per tutto il mese di marzo e aprile si terrà un corso di cucina settimanale dove saranno preparati piatti tipici della cultura italiana e africana. L’appuntamento è ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 al Pink Panther di via Mugnano Melito.

“L’obiettivo – spiegano i gestori della struttura - è quello di promuovere relazioni positive tra i mugnanesi e i nuovi cittadini di Mugnano provenienti da paesi diversi, attraverso la preparazione e degustazione di piatti tradizionali e la condivisione delle ricette”. A partecipare saranno le ospiti del centro di seconda accoglienza e i cittadini che potranno iscriversi gratuitamente al laboratorio chiamando lo 0817452885.

“Ringrazio – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Valentina Canditone – la proprietà del Pink Panther, che ha messo a disposizione la struttura per la realizzazione del progetto, e la proloco che ha stilato il ricettario con i piatti tipici della cucina locale. Si tratta di un’occasione per far sentire gli ospiti dello Sprar parte integrante della nostra comunità, partendo da ciò che accomuna tutte le culture del mondo: il cibo e lo stare a tavola insieme”.

Al primo appuntamento sarà presente anche il sindaco Luigi Sarnataro: “Una bellissima idea, promossa e voluta dalla mia amministrazione, che darà ai nostri concittadini da un lato la possibilità di cucinare e assaggiare pietanze tipiche di altri paesi e dall'altro riscoprire le ricette tradizionali mugnanesi meno conosciute. Il tutto all’insegna del divertimento, dello scambio interculturale e dell’arte culinaria. Mi auguro un’alta partecipazione da parte di tutti”.