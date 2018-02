Guitar&Voice a Teatro

È iniziato il countdown per il nuovo e attesissimo spettacolo di Piero Del Prete “Guitar&Voice”, firmato dalla Genovese Managment e inserito nel progetto musicale “Magie Vocali” – la Musica a Teatro, che si terrà il 9 Febbraio presso il Teatro De Rosa a Frattamaggiore.

Un evento musicale, patrocinato dal Comune di Frattamaggiore e nato in collaborazione con artisti di spessore della scena musicale e teatrale partenopea, incentrato sulla riproposizione in chiave jazz di brani famosi al grande pubblico. Una kermesse ideata nella cornice di Casertavecchia, come ci racconta Piero Del Prete, soltanto poche ore prima di salire sul palco dell’ultimo Settembre al Borgo dedicato all’amico Fausto Mesolella.



Piero del Prete, conosciuto per essere un chitarrista e jazzista raffinato dotato di una personalità eclettica, è stato letteralmente contagiato dalla proposta di Gianni Genovese, che sta portando in tour lo spettacolo Magie Vocali. Un incontro divenuto poi un sodalizio artistico vincente, in cui la passione di Piero Del Prete ha fatto presa sull’intraprendenza e l’esperienza in campo produttivo di Genovese.



Guitar & Voice è iniziato in una dimensione privata e rilanciato un po’ per gioco da Piero Del Prete sul web. “Non avrei mai immaginato che nel giro di poco tempo arrivasse a riscuotere un enorme successo e a conquistare migliaia di followers tra gli YouTuber”, dichiara l’artista.



La grande diffusione in rete e la crescente visibilità dei duets hanno proiettato il progetto di Piero Del Prete, pensato come una sorta di esperimento musicale social, in qualcosa di più.



Ecco che, grazie all’intuito e alla professionalità di Gianni Genovese, “Guitar & Voice” si è trasformato in un format musicale innovativo pronto a spiccare il volo.



La novità consiste nel trasferire la musica da una dimensione virtuale a quella reale e sensoriale. La chitarra storica di Piero Del Prete, che negli anni ha registrato cover con major discografiche come la Ricordi, Flying Record e Sony, esce dagli studi per approdare in teatro sublimata dalla voce di importanti interpreti, quali Mario Maglione, Stefania De Francesco, Francesca Maresca, Enrico Bernardo.



Lo spettatore a teatro potrà godere di uno spettacolo intensificato rispetto al suo prototipo on line, in quanto si avvarrà della collaborazione di un quintetto d’archi, che creeranno atmosfera, e perfezionato dagli arrangiamenti degli strings affidati al maestro Antonello Cascone (già direttore in più occasioni della London Filarmonica Orchestra e del tenore Andrea Bocelli). Oltre ad ospitare i big, Piero Del Prete fonderà i suoni della sua chitarra anche con giovani promesse che grazie al social network hanno totalizzato circa 600.000 visualizzazioni complessive facendo decollare definitivamente il format. Daranno voce alla kermesse artisti quali Fabio Risa, Valentina Marzocchella, Teresa Boccia, Alyssa Voice, Maria Sarnelli, Antonella Barra, Cloe Greta e Sasà di Palma.



La critica ha definito Piero Del Prete un artista di smooth jazz che riesce a trasmettere la sua essenza attraverso le corde di una chitarra, senza alterare e forzare la fisionomia dei brani. A chi gli chiede qual è il suo rapporto con la musica, Piero con un sorriso dichiara: “siamo una coppia di fatto…”.



In una ensemble perfetta quindi lo show “Guitar & Voice” punta ad essere una pura fusione assoluta tra voci, e la storica chitarra di Del Prete…capace di regalare emozioni.