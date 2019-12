Guappecarto' in concerto a Napoli

Dopo il grande successo di pubblico registrato a Parigi per la presentazione del nuovo album “Sambol – Amore Migrante”, il quintetto strumentale italo-parigino GUAPPECARTO’ torna in Italia per il “Sambol Italian Tour”!

Sono 6 gli appuntamenti in Campania: il 17 dicembre al Sala Assoli di Napoli, il 20 dicembre al Vabbuò Bistrò di San Felice A Cancello (CE), il 21 dicembre al Mr Rolly’s di Vitaluzio (CE), il 12 gennaio al Club Etnie di Marcianise (CE), il 16 gennaio al Museo Della Pace di Napoli e il 17 gennaio al Sentieri Aperti di Paolisi (BN).



I Guappecarto’ presenteranno al pubblico italiano il nuovo album “Sambol – Amore Migrante”, disponibile nei negozi di dischi, sulle piattaforme streaming e in digital download, con uno show unico ed emozionante in modo da mostrare il loro mondo e le varie sfaccettature della loro musica.



«È sempre una grande emozione per noi tornare a "casa", ma questa volta la gioia è raddoppiata! - dichiara Dott. Zingarone - Abbiamo con noi una storia meravigliosa da raccontare e da condividere, la storia di una figlia che ha voluto far rivivere le composizioni del padre Vladimir Sambol. Il risultato è il nostro quarto album “Sambol – Amore Migrante” e non vediamo l’ora di presentarvelo nel nostro show!».



Registrato alle “Officine Meccaniche” di Milano e missato da Laurent Dupuy (vincitore di due Grammy Awards), l’album “Sambol – Amore Migrante” è composto da 9 rivisitazioni delle opere di Vladimir Sambol, compositore degli anni ’30 nato a Fiume ed emigrato in Svezia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il disco, prodotto da Stefano Piro, nasce dall’incontro con la figlia di Sambol, Mirjam Sambol Aicardi, che rimane impressionata dai live dei Guappecarto’, invitandoli a ripercorrere il repertorio del padre.