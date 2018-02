Musica, Grunge'n'bones al Sea Legend

Domenica 11 febbraio si terrà al Sea Legend alle ore 22.00 il concerto della band Grunge'n'bones, composta da Albino Grimaldi (chitarra), Raffaele Montefusco (voce e chitarra), Maurizio Carputo (basso), Gianfranco Gagliardi (voce e batteria).

"Proponiamo nei nostri live un repertorio che ruota attorno a quello che negli anni 90 fu il fenomeno del “Grunge”, definito poi da qualcuno come “l’ultima fiammata del rock”. Il nostro repertorio va dal pre al post grunge con i brani più rappresentativi di band come: Mad Season, Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains, Soundgarden, Stone, Temple, Pilots, Silverchair, Creed, Audioslave",spiega a NapoliToday Raffaele Montefusco.