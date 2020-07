Greg Rega live band al Rama Beach

SABATO 18 LUGLIO

Greg Rega al Rama Beach Cafe



Greg Rega

Il neo-soul singer, già vincitore della prima edizione di All Together Now (Canale5) tornato alla ribalta nazionale con "All Togheter Now - La Super Sfida" condotto da Michelle Hunziker e J-Ax andato in onda lo scorso martedì 14 luglio su canale 5 in prima serata confermando i consensi del grande pubblico, sarà il protagonista di una serata spettacolare che inizia dalla cena nella magica atmosfera serale del Rama Beach Cafe. L'artista canterà brani editi ed inediti con la straordinaria partecipazione di Giulia Olivieri e la sua band.



Dinner Menù

Antipasto Trilogy

✓ Boccone di bufala

✓ Bombetta rama con glassa barbecue

✓ Schiacciata di carciofi e porro



Primo piatto

✓ Fusilli al ferretto fatti a mano alla nerano con provolone del Monaco



Secondo

✓Beyond burger con patate cips e crema ceddar



La quota di partecipazione a persona è di € 30,00, include menù completo, acqua, servizio, coperto e After Dinner.

L'accesso sarà consentito unicamente con tavolo su prenotazione.

Info: 327 31 95 706





