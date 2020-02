Greg Rega live al Bourbon Street

Giovedì 20 Febbraio, al Bourbon Street un concerto veramente speciale: sul palco Greg Rega, cantante vincitore della prima edizione di "All Together Now" che vanta varie collaborazioni speciali.

Ad accompagnarlo sarà Lorenzo Campese al piano, musicista da anni presente sulla scena musicale napoletana che si è distinto grazie al talento e alla capicità comunicativa.

Il duo ci trasporterà in un viaggio nella musica soul, pop, jazz.

Inizio 21:30

ingresso gratuito

*è consigliata la prenotazione: 338 8253756

Bourbon Street // Via Vincenzo Bellini, 52, Napoli Centro