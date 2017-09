Green Days, appuntamenti dedicati a Ecologia, Mobilità sostenibile ed Efficienza Energetica

I Green Days sono organizzati dall'ANEA nell'ambito di EnergyMed (Napoli, 5-6-7 aprile 2018), in collaborazione con l'Assessorato alle infrastrutture e al trasporto e l'Assessorato al Verde e alla qualità della vita del Comune di Napoli.

L'evento vedrà la partecipazione, con stand e infopoint, di aziende, enti ed associazioni che presenteranno le proprie attività, i prodotti e servizi innovativi nel campo dell'ecologia, mobilità sostenibile ed efficienza energetica con tanti sconti ed iniziative speciali per tutti i partecipanti.

Il prossimo appuntamenti in programma è per sabato 21 ottobre 2017 in Via Alessandro Scarlatti, seguirà poi un nuovo appuntamento sabato 25 novembre 2017