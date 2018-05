Green Days, tornano gli appuntamenti dedicati a Ecologia, Mobilità sostenibile e Risparmio energetico

Dopo il successo delle precedenti edizioni, ritornano i Green Days con 5 appuntamenti dedicati all’Ecologia, alla Mobilità sostenibile e al Risparmio energetico che da maggio a novembre 2018 si snoderanno tra le vie dello shopping e nelle aree pedonali di Napoli. L'evento prevede la partecipazione di aziende/enti/associazioni, con infopoint e stand espositivi, che presenteranno prodotti e/o servizi inerenti i settori dell'edilizia sostenibile, energia e gas, mobilità sostenibile, fonti rinnovabili, ict, illuminazione, raccolta differenziata, riduzione a monte dei rifiuti. Per ogni appuntamento uno spazio importante è dedicato alle iniziative speciali che coinvolgono direttamente i cittadini.

L’evento “Green Days” è realizzato dal Comune di Napoli e dall’Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA), in collaborazione con i partner.

Il primo dei 5 appuntamenti è in programma il 19 maggio in Via Scarlatti al Vomero dalle ore 9.30 alle ore 14.30.

L'iniziativa proseguirà poi il 16 giugno, 29 settembre, 27 ottobre e 24 novembre 2018.