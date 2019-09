Grazia Di Michele presenta il suo ultimo disco al Napoli Expò Art Polis

Prosegue il tour italiano di Grazia Di Michele che fa tappa al Salotto Napoli con….nell’ambito del Napoli Expò Art Polis 2019.

Lunedì 23 settembre ore 17.30, la cantautrice presenterà al pubblico napoletano il suo primo romanzo Apollonia (Castelvecchi editore) e il suo nuovo lavoro discografico Sante Bambole Puttane (Incipit Records/Egea Music).

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Carla Miro insieme con la curatrice di N.E.A.POLIS Daniela Wollmann. A seguire, l’artista si esibirà in un breve showcase musicale interpretando alcuni dei brani tratti dal suo ultimo disco: una raccolta di 10 storie al femminile messe in musica. Racconti di donne, di differenti età, che attraversano la vita ignorando e negando la loro identità.

Al femminile è anche lo sguardo che riversa in parole nel romanzo Apollonia, che ha per protagonista una donna nata settimina, di salute cagionevole, vissuta in un piccolo paese del Sud Italia. Ha gli occhi scuri di una zingara e il dono della visione. Le sue previsioni sono spesso catastrofiche e ci vede bene, anche quando svela in pubblico la doppia vita del padre, una gravidanza difficile della madre, la morte di un collaboratore della famiglia e un imminente disastro economico. Si guadagna una posizione da reclusa e deve fare i conti con il pregiudizio. Si innamora, infine, di un ragazzo in cui riesce a rispecchiarsi.

L’incontro nel salotto partenopeo dell’arte avviene all'indomani del debutto teatrale all'Auditorium Parco della Musica di Roma di Grazia Di Michele, con uno spettacolo tratto dall'omonimo lavoro discografico, scritto a quattro mani con la sorella Joanna, che porterà in tour insieme all'attrice Maria Rosaria Omaggio.

Napoli Expò Art Polis, la rassegna d’arte a cura di Daniela Wollmann, giunta alla sua V edizione, è organizzata dall’associazione culturale RivoluzionART/CreativiATTIVI in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e in collaborazione con Radio LDR, media partner ufficiale dell’evento, presente durante la rassegna con la diffusione sui propri canali (http://www.radioldr.eu - https://www.facebook.com/radioldr – DGT 861 radio)



Prossimi eventi di settembre

25 settembre, ore 17,30

Elena Saviano, presentazione libro Voglia di Memorie



26 settembre, ore 17,30

Rosalia Porcaro

27-28-29-30 settembre

Premio Arte & Rivoluzione - Sala Di Stefano

Info e contatti: Daniela Wollmann - danielawolmann08@gmail.com - cell. +39 335 8789202 Associazione CreativiATTIVI/rivoluzionART – rivoluzionart@gmail.com