"Il Grande Venerdì di Enzo" a Napoli: evento per i giovani creativi

Il Grande Venerdì di Enzo nasce in memoria di Enzo Baldoni, copywriter, giornalista e scrittore che apriva le porte della sua agenzia ogni venerdì per dare consigli sui lavori dei creativi alle prime armi.

L’evento per i giovani creativi organizzato dall’associazione ADCI Art Director Club Italia torna per la terza volta su tutto il territorio italiano, offrendo ai ragazzi e ai giovani professionisti l’opportunità di confrontarsi con i direttori creativi di diverse agenzie italiane.

Il Grande Venerdì di Enzo quest’anno si espande, approdando in più città rispetto alla precedente edizione: Milano, Torino, Bologna, Civitanova Marche, Roma, Napoli, Palermo.

L’edizione 2019 del Grande Venerdì di Enzo il 28 giugno attende una partecipazione ancora più grande: art director, copywriter, illustratori, graphic designer, videomaker e fotografi sono tutti invitati.

Quest’anno ci saranno ben 22 direttori creativi nel capoluogo campano che dispenseranno consigli sui lavori.

I direttori creativi dell’Art Directors Club Italiano che saranno presenti al GDVE 2019 di Napoli saranno: Angela Pastore Local Ambassador di ADCI Campania e Founder & Creative Director in Antville Multicreatives, Pierpaolo Andolfi Creative Director in Antville Multicreatives, Marica Rinaldi Communication Designer & Creative Director, Francesco Quarto Creative Director IV Design Studio e Contemporary Catalyst, Francesco Galdo Creative solver, Giuseppe Rigo Founder & Creative Director in Graphicnart, Alfredo Felaco Co-founder & Creative Director in The Jackal, Piero Fittipaldi Senior Copywriter freelance, Luciana Lorenzo Co-founder & Design Director in Piano, Assunta Squitieri Creative Director in Marimo, Michele Genghi Creative Director in Radio Raheem, Gianluca Montebuglio Senior Copywriter freelance, Diego Tardani Creative Director in Publicis Milano, Giambattista Menna Senior Creative The&Partnership, Alfredo Favi Owner & Art Director in Arkè, Enrico Ausiello Graphic designer Senior & Motion designer in Liqueedo, Sibilla Folcia, Senior Art Director in McCann, Edoardo Loster Creative Director in Red Cell, Alessandro Izzillo Creative Director, Alessandro Cocchia Agency Director in Question Mark, Nicola Lovaglio & Anna Amoretti Founders & Creative Directors in OGI advertising.



L’evento darà ai giovani che vogliono lavorare nelle agenzie pubblicitarie la possibilità di mostrare i propri lavori a direttori creativi provenienti da tutta Italia. La raccolta di idee e illustrazioni, unite in un portfolio, sono il biglietto da visita per chi vuole lavorare in un’agenzia pubblicitaria.

La partecipazione è gratuita previa registrazione per assicurarsi il colloquio.

Per registrarsi online invitiamo i giovani creativi a visitare l’evento su Eventbrite al link: https://gvde8_napoli.eventbrite.it/.



Come per la passata edizione Il Grande Venerdi di Enzo si svolgerà presso la sede di IUAD Accademia della Moda in Corso Arnaldo Lucci n°156 (interno Metropark).