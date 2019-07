La Grande Opera a Sorrento: I Tre Tenori, Arie d'Opera, Napoli e Canzoni

Ispirato al popolare concerto dei Tre Tenori L. Pavarotti, P. Domingo e J. Carreras che ebbe luogo a Los Angeles nel 1994, questo spettacolo vedrà le incantevoli voci dei tre tenori Stefano Sorrentino, Francesco Fortes e Alessandro Fortunato, accompagnati da archi e pianoforte a coda nell’esecuzione delle più celebri arie d’opera italiane da Tosca, La Traviata e L’Elisir d’amore, seguite dalle popolari canzoni napoletane come “O’sole mio” e “Torna a Surriento”.



Opera e tradizione napoletana, insieme, danno vita a un’imperdibile esperienza musicale all’interno della cornice storica del Museo Correale di Terranova e dei suoi giardini.



Il concerto dei Tre Tenori si terrà ogni martedì, mercoledì e sabato alle ore 21:00 dal 27 luglio al 26 ottobre 2019.



PROGRAMMA MUSICALE



I Tempo

AUSTÍN LARA

Granada



GIUSEPPE VERDI

Rigoletto

La donna è mobile



GIACOMO PUCCINI

Tosca

E lucean le stelle



PIETRO MASCAGNI

Cavalleria Rusticana

Intermezzo



GAETANO DONIZETTI

L’Elisir d’amore

Una furtiva lagrima



RUGGERO LEONCAVALLO

Pagliacci

Recitar... vesti la giubba!



GIACOMO PUCCINI

Turandot

Nessun dorma



GIUSEPPE VERDI

La Traviata

Libiam nei lieti calici



II Tempo

RENATO CAROSONE

Medley canzoni napoletane



TEODORO COTTRAU

Santa Lucia



EDUARDO DI CAPUA

Maria Marì



ENRICO CANNIO

O’ surdato nnamurato



EDUARDO DI CAPUA

‘O Sole mio



DOMENICO MODUGNO

Nel blu dipinto di blu



ANDREA BOCELLI

Con te partirò



LUCIO DALLA

Caruso



ERNESTO DE CURTIS

Torna a Surriento



LUIGI DENZA

Funiculì Funiculà



ARTISTI

Tenori: Alessandro Fortunato, Francesco Fortes, Stefano Sorrentino

Pianoforte: Ivan Antonio

Violino: Andrea Montella

Violoncello: Norma Ciervo



PREZZI

Exclusive: posti riservati in primissima fila 70 euro

VIP: posti riservati in seconda e terza fila 60 euro

Centrali: posti non numerati in area centrale 50 euro

Ultime Tre File: 45 euro

Gallery