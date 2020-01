Vocal Power Studios, Gran Galà di fine anno

L'Associazione Musicale Vocal Power Studios del M°Luigi Miele con sede a Marigliano e Giugliano, giorno 31 Maggio 2020 ore 20:00 presso l'Auditorium di Saviano, presenterà lo spettacolo di fine anno coinvolgendo gli allievi dalla tenera età di 5 anni agli allievi del corso over 50.

L'evento sarà totalmente gratuito, al fine di ricevere il biglietto di ingresso contattare la pagina Facebook dell'associazione.

Lo spettacolo vedrà in scena giovani cantanti emergenti che interpreteranno brani di vario genere italiano, internazionale e l'immancabile canzone classico napoletana, un evento che avrà per tema la Canzone degl'anni recenti a quelle per lo piu' remote.

Una domenica sera di buona musica, divertimento ed emozioni.