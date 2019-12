Gran concerto di Natale alla Chiesa dell’Ascensione a Chiaia

“Gran concerto di Natale” dell’associazione Maggio della Musica, venerdì 6 dicembre alle ore 20 alla Chiesa dell’Ascensione a Chiaia: cinque artisti si alterneranno in un programma con musiche e atmosfere legate alle festività, dalla tradizione napoletana alla classica, al blues. Il Coro Vox Artis diretto da Keith Goodman, il Quartetto d’archi San Giovanni, la flautista Carolina Dello Iacono, il chitarrista Antonio Grande e il contralto Daniela Del Monaco eseguiranno in diverse combinazioni musiche di Bach, Pachelbel, Mozart e ancora di Giuliani, Poulenc e Demillac, inserendo in scaletta brani come “Praise God”, “I want Jesus to walk with me” e “White Christmas”, l’Allegro da “Eine Kleine Nacht Musik K525” per chiudere con “Adeste fidelis”, “Quanno nascette Ninno” di Alfonso Maria de’ Liguori e “Halleluja” di Georg Friedrich Händel.

Programma



Carolina Dello Iacono, flauto

Antonio Grande, chitarra classica

Francis Poulenc, Sarabande

Francis Paul Demillac, Après une page de Ronsard

Antonio Grande, A Due

Georg Friedrich Händel, Sonata in Fa maggiore

Mauro Giuliani, Serenata op. 127

Daniela Del Monaco, contralto

Antonio Grande, chitarra classica

Blues

Anonimo, Praise God

Anonimo, I want Jesus to walk with me

Irving Berlin, White Christmas

Quartetto d’archi San Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart, Allegro da Eine Kleine Nacht Musik K525

Johann Sebastian Bach, Aria dalla Suite Bwv 1068

Johann Pachelbel, Canone in Re maggiore

Coro Vox Artis

Keith Goodman, direttore

Georg Friedrich Händel, Laudate Dominum

Wolfgang Amadeus Mozart, Canone Dona nobis pacem

Wolfgang Amadeus Mozart, Alma Dei Creatoris K277

Anonimo, Adeste Fidelis

Alfonso Maria de’ Liguori, Quanno nascette Ninno

Georg Friedrich Händel, Halleluja



Biglietto: 15 euro

Prenotazione obbligatoria: 081 5561369, 392 9161691, 392 9160934