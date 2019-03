Gragnano Pasta Class

Nella patria della pasta per eccellenza, la città di Gragnano, presso Casa Scarica Cooking Class in Via Roma, il 14 marzo appuntamento con una serata all’insegna della cucina tradizionale e "con le mani in pasta"



Si potrà imparare a fare la pasta in casa grazie alla Chef Rossella, che spiegherà cosa fare passo passo: verranno preparati dei maltagliati per la pasta e fagioli napoletana e le fettuccine per la pasta alla barzanella, piatto tipico della città di Gragnano.



Durante la serata le guide della panarella racconteranno la storia della città di Gragnano e la nascita della fabbricazione della pasta, oggi una delle eccellenze italiane note in tutto il mondo.



Prenotazione obbligatoria al: 3478304358 o scrivendo a info@funiculart.it



Costo a persona: euro 35 (comprensivi di corso di cucina, cena a base di pasta, vino e aperitivo di benvenuto; racconto storico-culturale sulla città e le sue tradizioni)



Appuntamento alle ore 19 in Via Roma 23 a Gragnano (Na).