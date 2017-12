Gospel al Museo: The Voices' Box in concerto

ARS MANIA promuove per il 22 dicembre uno straordinario concerto Gospel in uno dei più eleganti e raffinati luoghi di Napoli, la sala GRAN GALLERY del MUSEO DUCA DI MARTINA, presso uno dei polmoni verdi della città la villa Floridiana.

Protagonista il gruppo The Voices' Box, cinque voci e un pianista uniti da un unico profondo amore per la musica in generale, ma soprattutto per la Black Music! Parole e musica che vengono dal cuore, pura espressione di profonde emozioni da ascoltare con le orecchie ma soprattutto da sentire nell’ anima. Sarà impossibile per il pubblico non battere le mani, seguire il ritmo e ballare sulle coinvolgenti note delle canzoni gospel più famose.

Le loro voci, accompagnate dal pianoforte, daranno vita ad un intenso intreccio melodico fatto di colori e timbri che, seppur molto diversi nella loro unicità, all'ascolto sono una sola cosa!

Gospel, Soul, R’n’B, Jazz, Black Pop, questi alcuni dei generi dai quali il gruppo trae continua ispirazione riproponendo i brani del proprio repertorio secondo una personale rielaborazione.

Due gli appuntamenti, il primo alle 20 e il secondo alle 22.

Oltre alla mussica, ad accogliere gli ospiti anche un gustoso finger food preparato per l'occasione da MUU_MUZZARELLA affiancato dalle speciali cremose e gli eccezionali liquori gentilmente offerti da MAVI DRINK.



Contributo associativo € 20



Posti limitati, prenotazione obbligatoria chiamando i numeri 347/0094457 – 327/7306533



L'ingresso per il concerto sarà da via Aniello Falcone.