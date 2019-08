Il golfo di Napoli: tour in barca con aperitivo

Partendo dalle origini di Napoli, passando per la storia della città, il nostro gozzo vi condurrà alla scoperta della costa partenopea, passando per il Castel dell'ovo, proseguendo per Posillipo e ammirando le incantevoli insenature del golfo e serviti da un semplice aperitivo al tramonto.



Appuntamento: ore 17.00 avanti Castel dell'Ovo



Partenza: ore 17.30

Durata: 1 h 30

Costo: 20 euro



Il costo comprende una visita guidata accompagnati da una guida turistica abilitata, giro in gozzetto guidati dal nostro capitano aperitivo con stuzzichini e prosecco.



E' possibile prenotare il giro anche per gruppi privati.

La capienza è di max 10 persone pertanto si richiederà acconto da versare tramite ricaricapostepay



Prenotazione: inviare un sms o un whatsapp al 3739042367 o al 3511995125 o una mail ad animadinapoli@hotmail.it indicando i nominativi dei partecipanti ed un recapito telefonico in caso di mail e verrete contattati per la conferma



Informazioni e prenotazioni:

Claudia 3739042367

Rita 3511995125



animadinapoli@hotmail.it



https://www.facebook.com/events/659337424567030/?ti=icl