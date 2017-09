Il Bellini inaugura la nuova stagione teatrale con la rassegna Glob(e)al Shakespeare

Nel mese di ottobre 2017 il teatro Bellini sarà privato delle poltrone della sala e allestito in modo tale da “evocare” il teatro elisabettiano secentesco, in particolare il Globe Theatre di Londra e in scena, ogni sera per circa un mese si alterneranno una commedia e una tragedia di Shakespeare. Così, attraverso un approfondimento fuori dagli schemi sull'opera del Bardo daremo vita a un progetto che sottolineerà quanto questo autore ed il suo teatro parlino ancora e per sempre di noi, della nostra contemporaneità, dei nostri sentimenti, delle nostre pulsioni e delle nostre emozioni.

GLOB(E)AL SHAKESPEARE è un allestimento particolarissimo che “contiene in sè” sei allestimenti diversi: annulliamo la distanza mantenendo la giusta distanza, ripercorrendo il teatro come rito collettivo, come flusso di emozioni che coinvolgono, nello stesso tempo, attore e spettatore. Il pubblico si sentirà, in questo modo, centro dell’accadimento teatrale.

Gli spettacoli (inizio ore 20):

3-8 Ottobre / 25 Ottobre

RACCONTO D'INVERNO

adattamento Pau Miró, Enrico Ianniello

con Luigi Bignone, Roberto Caccioppoli, Rocco Giordano, Tony Laudadio, Mariella Lo Sardo, Vincenzo Nemolato, Francesca Piroi, Marcello Romolo, Leonardo Antonio Russo, Edoardo Sorgente, Petra Valentini

assistente alla regia Gianmarco Modena

regia Francesco Saponaro

OTELLO

adattamento Giuseppe Miale di Mauro

drammaturgia di Gianni Spezzano

con Viviana Altieri, Francesco Di Leva, Martina Galletta, Giuseppe Gaudino, Adriano Pantaleo, Andrea Vellotti

e con la partecipazione del gruppo #GiovaniO'Nest Antonio Coppola, Armando De Giulio, Emilia Francescone, Lisa Imperatore, Raffaella Nocerino, Ralph P, Nunzia Pace, Francesco Porro, Mimmo Sabatino, Carlo Salatino e Anna Stabile

cura del movimento Anna Carla Broegg

musiche originali Ralph P

regia Giuseppe Miale di Mauro

uno spettacolo della Compagnia NEST

10-15 Ottobre / 26 Ottobre

GIULIO CESARE. Uccidere il tiranno

riscrittura originale Fabrizio Sinisi

con Nicola Ciaffoni, Daniele Russo, Rosario Tedesco, Isacco Venturini

assistente alla regia Dario Farooghi

regia Andrea De Rosa

UNA COMMEDIA DI ERRORI

riscrittura Marina Dammacco, Emanuele Valenti ,Gianni Vastarella

con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria Pollice, Emanuele Valenti, Gianni Vastarella voce registrata Adriano Pantaleo

musiche originali Giovanni Block

aiuto regia Marina Dammacco

regia Emanuele Valenti

uno spettacolo di Punta Corsara

17-22 Ottobre / 24 Ottobre

TITO

riscrittura Michele Santeramo

con Roberto Caccioppoli, Antimo Casertano, Giandomenico Cupaiuolo, Gennaro Di Biase, Piergiuseppe Di Tanno, Maria Laila Fernandez, Fabrizio Ferracane, Daniele Marino, Francesca Piroi, Leonardo Antonio Russo, Filippo Scotti, Isacco Venturini

assistente alla regia Francesco Ferrara

regia Gabriele Russo

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

adattamento Edoardo Erba

con Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Marta Pizzigallo, Virginia Zini, Giulia Bertasi

scene Federica Pellati

costumi Katarina Vukcevic

consulente musicale Federica Falasconi

assistente alla regia Giada Ulivi

regia Serena Sinigaglia

Info spettacolo:

Teatro Bellini, 3-26 ottobre 2017

Orari spettacoli: dal martedì al sabato ore 20.00 - domenica ore 18.00

Prezzi biglietti: intero 25€ - ridotto 22€ - under 29 15€

Platea posto libero - palchi posto assegnato

Abbonamento all'intera rassegna (3 ingressi): 60€ intero - 50€ ridotto - 36€ Under29