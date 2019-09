Piantiamola, Global Stike for Future alla Tenuta Melofioccolo

Il 27 settembre si terrà in tutto il mondo il terzo 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲 𝗙𝗼𝗿 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲, una mobilitazione mondiale per sensibilizzare sull’emergenza climatica.

𝗟𝗮 𝗧𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗠𝗲𝗹𝗼𝗳𝗶𝗼𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼, 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗹’𝗘𝗿𝗯𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗲́𝗴𝘂𝗲́ 𝗵𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗳𝗶𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶.

Un albero produce ogni anno 110 chili di ossigeno e assorbe centinaia di grammi del veleno invisibile prodotto soprattutto dal traffico che entra ogni giorno nei nostri polmoni. Purtroppo la situazione ambientale del nostro pianeta pare già estremamente compromessa, ma possiamo fare in modo che non lo sia irrimediabilmente.

È necessario, fin da subito, invertire una economia distruttiva che sta rovinando l’ecosistema.

𝗖𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗧𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗠𝗲𝗹𝗼𝗳𝗶𝗼𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗱 𝗮𝗹𝗯𝗲𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶.

Chi vuole partecipare ma non può farlo in quella giornata, può 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹’𝗘𝗿𝗯𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗲́𝗴𝘂𝗲́ 𝗱𝗶 𝗣.𝘇𝘇𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗗𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗻𝘇𝗼𝗻𝗶: adotteremo la vostra piantina!

Un piccolo gesto che produce risultati immediati sul clima e la qualità della vita urbana.

Cosa ci serve?

• 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮 𝘀𝗲 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗮, una pianta amica della natura che dona tanto ossigeno ed è alleata di una vita più sana e benefica per la nostra salute (se non puoi venire venerdì, come ti ho già accennato puoi lasciarle presso l’Erboristeria Mességué, e le sedi delle Farmacie Internazionali di via San Donato e via Manzoni.

• 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗰𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮

• Condividilo con tutti i tuoi amici e con le persone che amano la natura

𝗟’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗲𝗱 𝗲̀ 𝗮𝗱𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗲𝘁𝗮̀.