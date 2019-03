Il Maschio Angioino e Castel dell’Ovo si tingono di verde per San Patrizio

Ad oggi sono più di 380 monumenti e siti in tutto il mondo (16 in Italia di cui 2 a Napoli) che nel week-end di San Patrizio si tingeranno di verde per la 10ma edizione del Global Greening.

Ovunque nel mondo, un irlandese che si rispetti quel giorno indosserà qualcosa di verde e festeggerà all’insegna del più puro divertimento. Ed è per questo che il 17 marzo tutto il mondo si illumina di verde in onore di San Patrizio, grazie all’iniziativa di Turismo Irlandese: Global Greening.



In Italia, domenica 17 marzo, cambieranno colore il Castel Nuovo e Castel dell’Ovo a Napoli, i quali si illumineranno dal tramonto del 16 marzo all’alba del 18 marzo insieme al Colosseo e l’Ambasciata d’Irlanda a Roma, la Torre Pendente di Pisa, il Pozzo di San Patrizio, la Fortezza Albornoz e il Palazzo Municipale a Orvieto, il Gazebo di Terrazza Mascagni e il Cisternino di città a Livorno, il Palazzo ex Convento dell’Annunziata a Matera, il Castello Aragonese e la Sala dei Bronzi di Riace nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, la Cascata Isola del Liri (in provincia di Frosinone), Piazza Mercurio a Massa e il Fidenza Village di Fidenza.*

Niamh Kinsella, Direttore per l’Italia di Turismo Irlandese, ha dichiarato: " Questo è il decimo anno dell'iniziativa Global Greening di Turismo Irlandese e sono entusiasta di veder aumentare i siti che desiderano essere coinvolti per partecipare alle celebrazioni di San Patrizio. Sono particolarmente felice dell’adesione per la prima volta quest’anno di Napoli, la quale è collegata con ben 3 città irlandesi: Belfast, Cork e Dublino. Il successo della nostra iniziativa è dovuto in gran parte al grande lavoro di collaborazione che abbiamo svolto con l’Ambasciata d’Irlanda in Italia e il Comune di Napoli, che desidero ringraziare per aver accolto il nostro invito”.

Il 17 marzo, #Italialovegreen alla conquista di Instagram:

Anche quest’anno Instagram si popolerà di foto di monumenti, torri e siti illuminati di verde grazie a #Italialovegreen, il contest organizzato da Turismo Irlandese in occasione del Global Greening.

Se vi trovate a festeggiare San Patrizio a Napoli, potete recarvi a Castel Nuovo (Maschio Angioino) e Castel dell’Ovo la sera del 16 o 17 marzo, scattare un selfie o una foto e postarla su Instragram usando l’hashtag #Italialovegreen: si avrà così la possibilità di vincere un bellissimo weekend in Irlanda. Per maggiori informazioni: www.irlanda.com/greening

Per San Patrizio, il mondo si illumina di verde ma il cuore delle celebrazioni resta comunque l’Irlanda da nord a sud, da est ad ovest.

A partire da Dublino in cui si svolge il celebre St.Patrick’s Festival, cinque giorni di festeggiamenti festosi che culminano con la grande parata il cui tema quest’anno sarà “A Celebration of Irish Storytelling’”, alle città più importanti, come Armagh, Belfast, Galway, Cork e Limerick, ai villaggi minori, ovunque si celebra questa figura storica realmente esistita, ma al quale la fede popolare ha aggiunto molti caratteri che sfumano nella leggenda.