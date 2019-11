Giusy Ferreri in concerto a Napoli

GIUSY FERRERI torna live da marzo con “Giusy Ferreri Live 2020”, il nuovo tour che la vedrà ancora una volta protagonista nelle principali città italiane con la sua voce unica e la sua straordinaria energia.

Sul palco Giusy, che ha scelto la dimensione intima dei club e dei teatri per vivere a pieno l’emozione e l’energia del live insieme al suo pubblico, presenterà live il nuovo singolo “MOMENTI PERFETTI” (Sony Music Italy), attualmente in radio, digitale e streaming, oltre ai suoi più grandi successi.

Queste le date di “Giusy Ferreri Live 2020”: il 2 marzo ai Magazzini Generali di Milano, il 3 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino), il 5 marzo al Viper di Firenze, il 7 marzo all’Hall di Padova, il 9 marzo all’Estragon di Bologna, il 10 marzo al Largo Venue di Roma, il 12 marzo alla Casa della Musica di Napoli, il 13 marzo al Demodè di Modugno (Bari), il 15 marzo a I Candelai di Palermo, il 16 marzo al Ma di Catania.

I biglietti del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di venerdì 8 novembre, su www.ticketone.it e punti vendita abituali.

“Momenti perfetti”, scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Francesco Katoo Catitti, è un’esortazione a concentrarsi sul “qui ed ora”, saper cogliere l’attimo e vivere nel presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i “momenti perfetti” della vita.

Il brano “Momenti perfetti” è accompagnato da un video, un’intensa fotografia in movimento resa ancora più espressiva dall’utilizzo della pellicola in bianco e nero e da un fuoriclasse nel suo utilizzo, il DOP

Edoardo Carlo Bolli, con l’aiuto nella produzione di Borotalco.tv. Un video introspettivo, classico e senza tempo che sottolinea e mette in evidenza il significato del testo e di quei “momenti perfetti” che a volte possono racchiudersi anche solo in uno sguardo o in un piccolo gesto, quasi come fosse la sigla finale di una serie TV.