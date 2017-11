Giuliana De Sio e Marco Zurzolo 4tet in Fabula

Domenica 12 novembre ore 21 per la prima volta ospite al teatro Nest - Napoli est Teatro - la nota e amata attrice Giuliana De Sio in Fabula, che incanterà gli spettatori in un percorso attraverso le fiabe della Campania.

Un recital di poesie e musica ispirato a Napoli, città dai mille volti e dalle mille contraddizioni, dove da sempre convivono vitalità e disperazione, che prendono vita nella voce della protagonista. Napoli è sempre stata meta d’eccezione e fonte d’ispirazione di grandi artisti ed intellettuali che l’hanno immortalata nei loro scritti – spiega l’attrice – uno tra questi è sicuramente Giambattista Basile. E che scrisse per noi una serie di Fiabe che ci conducono in una serie di storie/surreali appartenenti alla tradizione.

Accompagnata da Marco Zurzolo e il suo trio, Giuliana De Sio racconterà al pubblico del Nest una Napoli che in pochi hanno visto e saputo cogliere assaporandone i colori e i sapori.