Giugno giovani, un mese di eventi dedicati ai ragazzi

Un mese di eventi dedicati ai ragazzi. E' il Giugno Giovani di Napoli, giunto alla settima edizione. "Un'iniziativa a costo zero per l'amministrazione - spiega l'assessore ai Giovani Alessandra Clemente - che permette ai talenti della città di avere una vetrina importante. In tutti i quartieri, questi ragazzi danno vita a iniziative ed eventi culturali. Napoli è la città più giovane d'Europa e con manifestazioni di questo tipo dimostra di non esserlo solo a parole".

Il calndario completo della kermesse è consultabile sul sito del Comune (http://www.comune.napoli.it/giugnogiovani2019). Nell'ambito del Giugno Giovani prendono il via domani, 31 maggio, le selezioni di artisti e performer che vogliono partecipare alla cerimonia di apertura delle Universiadi, prevista per il 3 luglio. Le audizioni avranno luogo nella tribuna Posillipo dello Stadio San Paolo.