Per la prima volta in Campania e per la prima volta a Giugliano, arriva ‘Pink Carpet’, evento di raccolta fondi a supporto della lotta ai tumori del seno. L’iniziativa avrà luogo venerdì 27 ottobre a partire dalle 17 fino alle 20, in piazza Matteotti.

Una kermesse senza precedenti, aperta a tutti, con la possibilità di informarsi ed informare e nel contempo contribuire alla ricerca gustando un apericena targato ‘Agorà wine & more’ partner dell’evento.

Nulla è stato lasciato al caso dall’organizzazione, a partire dai cocktail analcolici in linea con i pazienti oncologici in cura a causa di una neoplasia, per finire al cibo offerto dallo staff di ‘Agorà wine & more’ e che sarà sapientemente illustrato dalla biologa nutrizionista dott.ssa Francesca Russo che, in occasione del mese della prevenzione in rosa, illustrerà i corretti stili di vita alimentare da tenere sia in caso di diagnosi di tumore che in caso si voglia prevenirne l’insorgenza. A seguire ci sarà il consiglio esperto della psicologa dott.ssa Francesca Della Pietra che spiegherà la fondamentale importanza del sostegno psicologico per i pazienti oncologici ma anche per i cosiddetti care giver, colore che vogliono assistere un amico o un parente ammalatosi di tumore.

Ma non ci sarà solo informazione. Una serata di spettacolo accoglierà gli ospiti di piazza Matteotti. Testimonianze di donne che hanno combattuto il cancro al seno ma anche una sfilata.

In una particolare passerella sfileranno in piazza, con gli abiti offerti dalla boutique giuglianese Macla (partner della kermesse), donne che hanno perso un loro caro a causa del carcinoma mammario o che hanno combattuto il cancro in prima persona, modelle che ci mettono la faccia per chiedere ai presenti di sostenere la ricerca, quella stessa ricerca per cui molte di loro oggi sono ancora vive. Alla più bella delle modelle per una sera, sarà offerta una cena per due dalla pizzeria Maria Marì, sponsor dell’evento.

Sarà possibile fare una qualunque tipo di donazione alla postazione raccolta fondi, nel corso della serata, ma per chi acquisterà il biglietto al costo di 10€ la possibilità di partecipare anche all’estrazione finale che vede in palio una card offerta dalla clinica odontoiatrica Dental Partenope, sponsor della serata, ed un accessorio offerto da Macla Boutique.

A presentare la kermesse la giornalista Iolanda Stella Corradino. Un evento da non perdere dunque, venerdì 27 ottobre dalle 17 alle 20, in piazza Matteotti a Giugliano, per sostenere tutti la lotta contro i tumori del seno. Parte del ricavato della serata sarà devoluto alla fondazione Susan G. Komen Italia, per la prima volta presente a Giugliano.