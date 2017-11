“Giudizio Universale” di Giovanni Carullo alla Domus Ars

Giovedì 30 novembre, alle ore 18, presso il centro culturale “Domus Ars” in via Santa Chiara 10c in Napoli, Giovanni Carullo presenterà la sua opera “Giudizio Universale”, per i tipi de “Le Parche edizioni”. Presenzierà l’illustratore dell’opera, l’artista Luca Savino con le sue opere.

Nella Divina Commedia, alla fine del III canto, Dante sviene sulle rive dell’Acheronte, alle porte dell’Inferno, terrorizzato da un improvviso terremoto. Ma cosa avrebbe visto se fosse rimasto sveglio?

Ce lo spiega il giovanissimo Giovanni Carullo che nel suo “Giudizio Universale” immagina che, svenendo, Dante abbia mancato di conoscere il vero Signore dell’Inferno, palesatosi emergendo dalle nere acque del fiume infernale. E questo svenimento, questa umana debolezza hanno impedito al sommo poeta di conoscere quali sono i “veri” peccati per cui verrà punita l’umanità. E grazie a questa intuizione, Giovanni Carullo comincia una nuova discesa agli inferi, nelle debolezze dell’umanità, delle proprie debolezze, discesa necessaria per affrontare il “Giudizio Universale”.

Questo catartico percorso dell’Autore – ma anche del Lettore – è magistralmente illustrato dalle tavole oniriche e surreali di Luca “Duca” Savino che ritrae personaggi e paesaggi con uguale perizia, trasportandoci