Cicloverdi Fiab Napoli proprongono un giro in bicicletta dei tre laghi dei Campi Flegrei



GUIDA: Romualdo Bulfoni 3457383378 & 3346798782



Appuntamento alle ore 09,30 Piazzale Tecchio ingresso Mostra d'Oltremare

Partenza: ore 10,00



Percorso: c.a km 50,00 di strada con piccoli tratti in fuoristrada leggero (consigliabile MTB o Gravel) difficoltà: livello *** tre stelle.

Da Fuorigrotta percorreremo viale Kennedy, Piazza Bagnoli, via Napoli fino a Pozzuoli, Arco Felice e faremo il circuito pedalabile dei laghi d’Averno, Fusaro e Bacoli.

Proseguiremo fino al Capo Miseno e chi vorrà potrà rimanere sulla spiaggia di Capo Miseno .

Rientro a scelta o alle 14,00 o successivamente.

Casco obbligatorio e bici in ordine con camera d’aria di scorta