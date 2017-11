Giri di Pasta festeggia il primo compleanno: frittate di pasta gratis per tutti

Il 24 novembre, Giri di Pasta celebra il 1° Anniversario e siete tutti ospiti d'onore!

Una giornata intera dedicata alla tradizione della genuina cucina napoletana rivisitata in chiave moderna.

Gadget omaggio, special happy hour, tante sorprese da scoprire e...dalle 16.00 alle 17.00 tutte le squisite frittate saranno GRATIS

L'appuntamento è in Via dei Tribunali 73 per brindare insieme a questo primo compleanno