Giovedì al Nevermind: Jam Session

Tutti i giovedì al Nevermind c' è JAM Music & Drink fino a notte fonda… Aggregazione Relax e tanta Musica Sempre più musicisti ci onorano della loro presenza divertendosi e alternandosi sul palco del Nevermind … E il delizioso pubblico rende l' atmosfera leggera e piacevole.

Tutto questo in uno spazio che offre ottima resa acustica, comodità nel guardare il concerto, confort e aria climatizzata per un giovedì all' insegna del relax e la buona musica.

START 22:00 INGRESSO GRATUITO

Per i musicisti che partecipano 5 EURO CONTRIBUTO MUSICA

Per il pubblico che sostiene è consigliata la prenotazione al tel 333 3795097