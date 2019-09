Giornate Nazionali dei Servizi Pubblici: a Napoli tre grandi concerti gratuiti

Saranno anche all'insegna della grande musica, a Napoli, le Giornate Nazionali dei Servizi Pubblici promosse dalla Fp Cgil, che quest'anno hanno per titolo ‘Orientati dalla Costituzione’.

Il 27 il 28 e il 29 settembre, infatti, in piazza del Plebiscito a Napoli si terranno tre grandi concerti a ingresso gratuito.

Si parte il 27 settembre con i Marlena Kuntz. La band cuneese riprende il suo tour 30 : 20 : 10 MK2, che celebra i trent’anni di carriera del gruppo, proprio dal capoluogo partenopeo in occasione delle Giornate Nazioni dei Servizi Pubblici.

Il 28 settembre, sul palco di Piazza del Plebiscito l'Orchestra Popolare 'La Notte della Taranta'. Dopo l’ennesimo straordinario successo del festival di Melpignano, giunto alla sua ventiduesima edizione, sbarcano a Napoli i 21 componenti dell’Orchestra popolare per esibirsi al suono della ‘pizzica’ salentina.

A Chiudere, il 29 settembre, saranno Enzo Avitabile & I Bottari con La Scorribanda.

Cantante, compositore e polistrumentista nato a Marianella, quartiere popolare di Napoli nel 1955. Il grande artista partenopeo in concerto nella sua città sul palco delle Giornate nazionali dei Servizi Pubblici.

Musicista del mondo, in connessione con le venature nere dell’America e dell’Africa e i suoni del Mediterraneo, il maestro Avitabile, insieme ai ritmi ancestrali dei Bottari di Portico e alle incursioni de la Scorribanda, si esibirà in piazza del Plebiscito a Napoli a partire dalle ore 21.30 con ingresso gratuito.