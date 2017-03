Giornate FAi di Primavera: il 25 e 26 marzo la 25^ edizione

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: il 25 e 26 marzo, torna per il 25° anno il weekend dedicato alla bellezza del patrimonio d'arte e natura italiano.

Mille aperture straordinarie ti aspettano: segui i volontari del FAI alla scoperta di un'Italia mai vista e che non smette di stupire.

Partecipando alle Giornate FAI di Primavera sosterrai il FAI nella missione di tutela e valorizzazione di tanti luoghi speciali di Italia, donando il tuo contributo per la visita dei beni aperti in occasione dell'evento.

Il 25 e 26 marzo, la cultura scende in piazza.

Tantissimi i siti aperti anche a Napoli e provincia, tra i quali Castel Capuano, il Conservatorio di San Pietro a Mejella, Archivio Storico Enel, il Museo Filangieri, Il Museo Duca di Martina, Villa Rosebery, Castel Cicala di Nola, il Museo Diocesano di Pozzuoli e molti altri.

L'elenco completo delle aperture e i dettagli per la visita sono consultabili sul sito www.giornatefai.it dal 14 marzo.

INFO UTILI:

Non si paga biglietto. Per ogni bene aperto nelle Giornate FAI di Primavera i volontari richiederanno solo un CONTRIBUTO a sostegno della missione.

Le visite non si prenotano, ad esclusione di alcune aperture che saranno indicate chiaramente sul sito. Per tutte le altre basta presentarsi negli orari indicati sul sito www.giornatefai.it, diversi da luogo a luogo.

Per gli iscritti FAI: Corsie preferenziali in tutti i beni aperti e diversi ingressi esclusivi in aperture riservate. Specifiche complete e aggiornate sul sito www.giornatefai.it a partire dal 14 marzo.