Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria e attività didattiche al MADRE

Il MADRE aderisce alla 34esima edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 23 e domenica 24 settembre 2017, manifestazione ideata dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea con l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio culturale tra le nazioni europee, aprendo le porte di musei, siti storici e luoghi d'arte in tutta Europa.

Sabato 23 settembre sarà possibile visitare il museo fino alle 22.30 e, a partire dalle 19.30, il biglietto costerà solo 1 euro, mentre domenica 24 settembre gli orari ed i costi saranno quelli ordinari (apertura dalle ore 10.00 alle 20.00, biglietto intero 7 euro, ridotto 3,50 euro).

Un'occasione in più per visitare la mostra in corso ENGLISH FOR FOREIGNERS dell'artista statunitense Stephen Prina (fino al 16 ottobre 2017, Sala Re_PUBBLICA MADRE al piano terra), che al MADRE ripercorre a ritroso il viaggio che condusse suo padre, nella prima metà del XX secolo, dall’Italia fascista agli Stati Uniti d’America. Si potranno visitare, inoltre, le opere della collezione site-specific e quelle di Per_formare una collezione, progetto avviato nel 2013 e dedicato alla costituzione progressiva della collezione permanente del museo, che il 13 ottobre 2017 (ore 19.00) inaugurerà il suo più recente capitolo con Per_formare una collezione: The Show Must Go_ON ePer_formare una collezione: per un archivio dell'arte in Campania.

In occasione dell'iniziativa è previsto inoltre un programma dedicato di visite didattiche e laboratori, che svilupperà il tema “Natura e Cultura” che caratterizza l'edizione di quest'anno: sabato 23 settembre, alle ore 19.30, una visita speciale alle collezioni del museo approfondirà le suggestioni generate dal rapporto tra arte contemporanea e i Quattro Elementi della Natura: “Aria” (Jan Fabre, L'uomo che misura le nuvole (versione americana, 18 anni in più), 1998 – 2016); “Acqua” (Jannis Kounellis, Senza Titolo, 2005); “Fuoco”(Roman Ondák, Glimpse, 2010); “Terra” (Nino Longobardi, Terrae Motus, 1981).

Mentre domenica 24 settembre, alle ore 16.00, il laboratorio didattico Famiglie al Madre condurrà i bambini e genitori alla scoperta dell'uso della materia naturale nell'arte, attraverso il gioco, la sperimentazione creativa e l'esperienza emozionale che si realizza grazie all'analisi e alla lettura guidate dell'opera d'arte (Prenotazione telefonica al numero 081 197 37 254).

E per chi volesse poi condividere sui social le proprie esperienze di visita durante le Giornate Europee del Patrimonio l'hashtag è #GEP2017, mentre per visitatori del museo MADRE è sempre attivo l’account Twitter @Museo_MADRE.

RIEPILOGO:



Sabato 23 settembre, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.00): apertura straordinaria e ingresso a 1 euro

Sabato 23 settembre, ore 19.30: visita tematica alle collezioni del museo

Domenica 24 settembre, ore 16.00: Famiglie al Madre, visita-laboratorio per bambini