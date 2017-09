Giornate europee del Patrimonio: a ilCartastorie visite guidate a prezzo ridotto

Una settimana di visite ad un prezzo speciale da venerdì 22 a giovedì 28 settembre. Sono quelle proposte da ilCartastorie | Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli (via dei Tribunali, 214) in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2017, a cui ilCartastorie prenderà parte grazie alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania con le visite a cura dell’Associazione Culturale NarteA.

L’iniziativa, promossa per rilanciare il dialogo tra culture, è promossa in Italia dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e vede protagoniste molte realtà del nostro Paese.

In occasione dell’evento, ilCartastorie propone al pubblico un’offerta speciale per venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre: chi si recherà in via dei Tribunali 214 in questo fine settimana, infatti, potrà avvalersi al prezzo ridotto di 5 € della visita guidata al Museo dell’archivio storico bancario più grande del mondo.

Le visite guidate, nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23, partiranno alle ore 10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30, mentre nella giornata di domenica 24 settembre alle ore 10.30 e alle 12.00.

Da lunedì 25 a giovedì 28 settembre potranno approfittare della riduzione sulle tariffe i gruppi di minimo 10 persone che si prenoteranno ai numeri 339 7020849 o 333 3152415.

L’Archivio Storico del Banco di Napoli custodisce le scritture riguardante l’attività degli antichi banchi della città, che vanno dalla metà del 1500 ad oggi. Grazie alle dettagliate “causali di pagamento” sono giunte a noi attraverso i secoli storie che parlano di economia quotidiana, di arte, di costume e società.

ilCartastorie | Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli si propone di valorizzare questo patrimonio attraverso le più svariate forme artistiche. Ha ottenuto il Premio dell’UE per il patrimonio culturale Europa Nostra Awards 2017. Oltre al percorso multimediale Kaleidos, realizzato da Stefano Gargiulo (Kaos Produzioni), e alle Sale della Musica (installazioni di Stress Scarl), ilCartastorie propone rappresentazioni teatrali, residenze d’artista, laboratori di scrittura creativa, visite guidate (tradizionali o teatralizzate), concerti, eventi a tema storico.