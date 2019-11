A Napoli “Le Giornate del Cinema di Genere”

Ideate e dirette da M. Deborah Farina, in collaborazione con l’Associazione “Canoneinverso Officina di idee” e il “Circolo del Cinema Dino Risi” di Trani, “Le Giornate del Cinema di Genere”, alla loro terza edizione, approdano a Napoli, giovedì 28 novembre, nella splendida cornice della Casina Pompeiana, sede dell’Archivio Storico della Canzone Napoletana.

Attraverso un focus sulla sua produzione, la rassegna vuole omaggiare quest’anno la “factory’ di Renzo Arbore, grande protagonista dello spettacolo italiano a 360 gradi, nonché Presidente dell'Archivio. Per ripercorrere mezzo secolo di surreale intrattenimento, si parte con il filmato di montaggio “MondoArbore” e la consegna del “Premio per la musica da film Piero Umiliani”a Pietra Montecorvino per la sua straordinaria interpretazione del brano “Sud” (dalla colonna sonora di “FFSS” – Cioè: “… che mi hai portato fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?” scritta da Renzo Arbore e Claudio Mattone). A Fred Bongusto la dedica di questa terza edizione con “Da Napoli a Rio”, un ricordo del Maestro, come Arbore, cantore e figlio acquisito della città di Napoli, nonché raffinato musicista e compositore per il cinema (da“Il tigre” di Dino Risi, “Malizia” di Salvatore Samperi a “La cicala” di Alberto Lattuada).

A seguire l’incontro-talk presentato da Gino Aveta, Direttore dell’Archivio e tra gli autori storici di Renzo Arbore. Tra gli altri ospiti: Lino Vairetti, storico leader e cantante degli Osanna, che consegnerà il Premio Umilani, Lorenzo Procacci Leone (Presidente del Circolo Dino Risi), Elisabetta Umiliani (che donerà all’”Archivio Storico della Canzone Napoletana” la rarissima raccolta di brani classici napoletani “Switched on Naples” di Piero Umiliani e gli Oscillatori), Daniela Rocca (Presidentessa dell’Associazione Canoneinverso), il musicista argentino Diego Moreno e tanti colleghi, collaboratori e amici dei protagonisti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.