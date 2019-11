Giornata del tesseramento FIAB Cicloverdi Napoli

"PEDALA CON FIAB! Scrivi il futuro delle nuove generazioni".

BIKE FOR FUTURE con questo appello la FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta avvia la campagna nazionale del tesseramento 2020 a partire dal week-end 9 e 10 novembre.

Un invito rivolto a tutti coloro che vogliono aderire alla più forte realtà associativa di ciclisti italiani non sportivi, attiva da oltre 30 anni nella diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico per eccellenza.

La nostra associazione FIAB Napoli CICLOVERDI sarà presente sabato 9 novembre dalle 10,00 alle 18,00 in piazza Dante con un gazebo presso il quale ci si potrà tesserare in promozione per il 2020.

Per l'intera giornata saranno presenti al gazebo nostri consiglieri per fornire ogni sorta di informazione, suggerimenti e proposte sulla diffusione della ciclabilità a Napoli.

Tutti coloro che si tessereranno per il 2020 nella giornata del 9 novembre sarà offerto un servizio di ciclofficina-smart consistente in una piccola manutenzione e messa a punto della propria bici ed, inoltre, usufruire della promozione sul tesseramneto nei seguenti termini:

costo quota associativa per l'anno 2020 € 27 piu omaggio gdget;

costo quota associativa per l'anno 2020 comprensiva di abbonamento alla rivista specializzata BC € 30,00;

quota associativa per familiare convivente € 20,00 ;

costo quota associativa per figli minori di anni 14 € 10.00.

Essere socio FIAB Napoli CICLOVERDI vuol dire partecipare da protagonista alle nostre iniziative, ciclopasseggiate, cicloescursioni ed eventi per la promozione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano urbano e per il cicloturismo.

Inoltre, per i soci ci sono altri vantaggi tra cui:

- l ‘assicurazione RC per danni a terzi provocati in bicicletta in tutta Europa (con franchigia di 350 Euro)

- la rivista bimestrale BC a soli 6 euro in più l’anno. L’unica in Italia che tratta di ciclismo urbano e di cicloescursionismo

-iniziative riservate ai soci in tutta Italia, sconti, agevolazioni e servizi per es. l’Uffico Legale, la rete Albergabici, i viaggi in bicicletta etc.

- CONVENZIONI con rivenditori di biciclette e altro a prezzi speciali per i Cicloverdi