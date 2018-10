In piazza per la giornata di screening cardiologico: prevenzione ed educazione sulle patologie cardiache

Domenica 21 ottobre l'Associazione Infermieri Ordine in Evoluzione, con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con la Croce Rossa, sarà in piazza per promuovere una giornata di prevenzione delle patologie cardiovascolari.

L'appuntamento è in Piazza Vanvitelli. I cittadino potranno sopporsi a esami strumentali ECG e avere consulenza cardiologica