Napoli, Giornata Nazionale del Trekking Urbano dedicata a misteri e leggende

Torna la Giornata Nazionale del Trekking Urbano. L'edizione 2017 coinvolge 59 città d'Italia che porteranno i trekker alla scoperta dei misteri e delle leggende nascosti nei centri storici del ''bel Paese".

Giunta alla sua XIV edizione, la festa del turismo sostenibile andrà in scena da Nord a Sud per tutta la penisola, offrendo un ricco programma di iniziative per scoprire camminando gli angoli più suggestivi delle città italiane, attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici. La XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano rientra negli eventi del 2017 International Year of Sustainable Tourism for Development (Anno internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo) promossi dall'Agenzia turismo dell'Onu, per sensibilizzare le persone a diffondere consapevolezza del grande patrimonio delle diverse culture e per ribadire l'esigenza di un turismo attento, consapevole e rispettoso del patrimonio culturale e ambientale.

A Napoli 18 appuntamenti dal 28 ottobre al 19 novembre con miti, magia e misteri da scoprire al ritmo lento dei passi che saranno animati da dieci associazioni che hanno risposto all'Avviso pubblico dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

Si andrà alla scoperta dei luoghi insoliti e misteriosi fra i misteri di Virgilio e della Gaiola, lungo le leggende del mito di Parthenope e attraverso i racconti di 'munacielli' e 'belle mbriane'.

Poeti, eroi, maghi e Sirene guideranno gli itinerari cittadini, alcuni raccontati, altri animati, altri ancora con degustazioni. Quest'anno alcuni dei percorsi proposti delle Associazioni sono dedicate ai più piccoli (dai 3 ai 10 anni) che saranno impegnati nei baby trekking.

La Giornata Nazionale del Trekking Urbano offrirà anche l'occasione per scoprire, attraverso l'esperienza diretta del percorso, legami e storie uniche.

Programma degli appuntamenti:



Sabato 28 ottobre

ore 10:00 Dall'isolotto di Megaride all'Acropoli dell'originaria città: il mito di Parthenope e l'uovo di Virgilio Percorso teatralizzato sul mito della fondazione di Napoli - Adatto a qualsiasi età appuntamento ingresso Castel dell'Ovo a cura dell'Associazione Lunazione – contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria lunazione@gmail.com Cell. 3355432067 - 3393956223

ore 11:00 dall’isolotto di Megaride all’Acropoli dell’originaria città: il mito di Parthenope e l’uovo di Virgilio L’itinerario prevede una visita narrata al Castello sulle tracce di Virgilio mago per poi raggiungere il Monte Echia sul “filo” del racconto fondativo della città di Napoli. appuntamento ingresso Castel dell'Ovo a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS - contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria cell. 3388408138 - plvesuvio@libero.it

ore 11:00 dall’isolotto di Megaride all’Acropoli dell’originaria città: il mito di Parthenope e l’uovo di Virgilio. Trekking, leggende e storie per bambini dai 3 ai 10 anni accompagnati almeno da un adulto appuntamento ingresso Castel dell'Ovo a cura dell'associazione L’Officina…per l’appunto – contributo associativo info e prenotazione obbligatoria racipo@tiscali.it cell. 3391411142 – 3491204993 - 08119569335

ore 16,00 dall’isolotto di Megaride all’Acropoli dell’originaria città: il mito di Parthenope e l’uovo di Virgilio. Trekking Letterario "FOND/AZIONE" appuntamento ingresso Castel dell'Ovo a cura de Lo Sguardo che Trasforma - contributo associativo info e prenotazione obbligatoria losguardochetrasforma@gmail.com cell. 3914143578

Domenica 29 ottobre

ore 10:30 Dalla visione dei “Campi ardenti”, alla leggenda di Posillipo e Nisida fino alla maledizione dell'isolotto della Gaiola appuntamento Viale Virgilio - ingresso Parco Virgiliano a cura dell'Associazione Locus Iste – contributo associativo info e prenotazione obbligatoria locusisteinfo@gmail.com cell. 3472374210

ore 11:00 Dalla visione dei “Campi ardenti”, alla leggenda di Posillipo e Nisida fino alla maledizione dell'isolotto della Gaiola trekking spettacolo Lungo l'itinerario gli spettacoli "NOSTOS" e "IL COLOMBRE ED ALTRE LEGGENDE DI MARE" appuntamento Viale Virgilio - ingresso Parco Virgiliano con Roberto Cervone,Guido Liotti,Francesca Niespolo, Maria Colucci, Anna Ragucci Nunzia Loffredo,Serena Esse coreografie Ambra Marcozzi canzoni dal vivo Giovanna Panza con Edo Puccini chitarra e Mariella Pandolfi piano Regia Guido Liotti a cura de Lo Sguardo che Trasforma - contributo associativo info e prenotazione obbligatoria losguardochetrasforma@gmail.com cell. 3914143578

Martedì 31 ottobre

ore 10:00 Storie e leggende di Munacielli e Belle Mbriane e il fantasma del Palasciano fra vicoli e scale delle pendici di Capodimonte percorso animato Quando Capodimonte non è soltanto la Reggia, una delle più importanti residenze borboniche, ma anche il parco con gli altri edifici d’interesse storico, i casini nobiliari, il belvedere del Moiariello con i suoi vicoli, sui quali svetta la misteriosa Torre del Palasciano. Storie di munacielli e belle mbriane, di fantasmi e presenze misteriose prenderanno vita lungo il percorso attraverso incursioni artistiche, in scenari suggestivi appuntamento ex Caserma Garibaldi – Via Foria a cura dell'Associazione Viviquartiere Napoli – contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria cell. 3396304072 – info@viviquartiere.com

ore 11:00 Storie e leggende di Munacielli e Belle Mbriane e il fantasma del Palasciano fra vicoli e scale delle pendici di Capodimonte. L’itinerario da Via Foria si inerpicarsi lungo la “Collina Gentile” di Capodimonte fino a raggiungere il bosco percorrendo le antiche scale del Moiariello, fra storie e leggende del luogo. appuntamento ex Caserma Garibaldi – Via Foria A cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS - contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria cell. 3388408138 - plvesuvio@libero.it

Mercoledì 1 novembre

ore 10:00 Dalla visione dei “Campi ardenti”, alla leggenda di Posillipo e Nisida fino alla maledizione dell'isolotto della Gaiola Gaiola: una benedizione di bellezza dal Parco Virgiliano al Parco Sommerso di Gaiola possibilità di proseguire il percorso in barca AquaVision appuntamento Viale Virgilio – ingresso Parco Virgiliano a cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus – contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria tel. 0812403235 - info@gaiola.org

ore 11:00

Dalla visione dei “Campi ardenti”, alla leggenda di Posillipo e Nisida fino alla maledizione dell'isolotto della Gaiola Lungo il percorso sarà possibile visitare il Centro di Produzione Artistica Residenza Le Rose – Villa d'Arte. appuntamento Viale Virgilio – ingresso Parco Virgiliano a cura dell'Associazione Gaiola Point - contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria: fabriziadipalma@gmail.com cell. 3385702477

ore 11:00 Dalla visione dei “Campi ardenti”, alla leggenda di Posillipo e Nisida fino alla maledizione dell'isolotto della Gaiola Trekking, leggende e storie con attività di animazione e realizzazione di gouache -adatto bambini dai 3 ai 10 anni accompagnati almeno da un adulto appuntamento Viale Virgilio – ingresso Parco Virgiliano a cura dell'associazione L’Officina…per l’appunto – contributo associativo info e prenotazione obbligatoria racipo@tiscali.it cell. 3391411142 – 3491204993 - 08119569335

Sabato 4 novembre

ORE 10,30 dall’isolotto di Megaride all’Acropoli dell’originaria città: il mito di Parthenope e l’uovo di Virgilio. "Assapora le origini di Parthenope ed il mito di Virgilio" Lungo il percorso sosta sosta caffè ed un assaggio enogastronomico. A Piazza Plebiscito, dove il gioco dell'attraversamento della piazza, rigorosamente bendati, e a passo svelto, sarà l'espediente per concentrarci sul movimento del piede e fare attenzione alla postura e al respiro. Appuntamento ingresso Castel dell'Ovo a cura Associazione Manallart info e prenotazione obbligatoria: info@manallart.it cell. 333 8877512 / 333 3851932

ore 11:00 Storie e leggende di Munacielle e Belle Mbriane e il fantasma del Palasciano fra vicoli e scale delle pendici di Capodimonte appuntamento ex Caserma Garibaldi – Via Foria a cura dell'Associazione Visionaria – contributo associativo info e prenotazione obbligatoria cell. 3389281779

Domenica 5 novembre

ORE 10,30 dall’isolotto di Megaride all’Acropoli dell’originaria città: il mito di Parthenope e l’uovo di Virgilio. "Assapora le origini di Parthenope ed il mito di Virgilio" Lungo il percorso sosta sosta caffè ed un assaggio enogastronomico. A Piazza Plebiscito, dove il gioco dell'attraversamento della piazza, rigorosamente bendati, e a passo svelto, sarà l'espediente per concentrarci sul movimento del piede e fare attenzione alla postura e al respiro. Appuntamento ingresso Castel dell'Ovo a cura Associazione Manallart info e prenotazione obbligatoria: info@manallart.it cell. 333 8877512 / 333 3851932

ore 11:00

Dalla visione dei “Campi ardenti”, alla leggenda di Posillipo e Nisida fino alla maledizione dell'isolotto della Gaiola appuntamento Viale Virgilio – ingresso Parco Virgiliano a cura dell'Associazione Visionaria – contributo associativo info e prenotazione obbligatoria cell. 3389281779

Sabato 11 novembre

ore 11:00 Dall'isolotto di Megaride all'Acropoli dell'originaria città: il mito di Parthenope e l'uovo di Virgilio appuntamento ingresso Castel dell'Ovo ta cura dell'Associazione Visionaria – contributo associativo info e prenotazione obbligatoria cell. 3389281779

Domenica 12 novembre

ore 10:00 Dalla visione dei “Campi ardenti”, alla leggenda di Posillipo e Nisida fino alla maledizione dell'isolotto della Gaiola Dal Parco Virgiliano, luogo ideale per apprezzare una visione completa del Golfo di Napoli e dei Campi Flegrei, sino all’isolotto della Gaiola. Incursioni artistiche ispirate a questi meravigliosi scenari, tra leggenda e mito, saranno, riproposte dal vivo dai nostri cantastorie per animare e rendere ancor più suggestivo il percorso percorso animato appuntamento Viale Virgilio – ingresso Parco Virgiliano a cura dell'Associazione Viviquartiere Napoli – contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria cell. 3396304072 – info@viviquartiere.com

ore 10:00 Percorso di trekking a Nisida L’itinerario attraversa l’isola fino a raggiungere la suggestiva baia di Porto Paone appuntamento cancello d’ingresso Istituto penale minorile A cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS - contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria al 3388408138 - plvesuvio@libero.it

domenica 19 novembre

ore 10:00 dall’isolotto di Megaride all’Acropoli dell’originaria città: il mito di Parthenope e l’uovo di Virgilio. Un percorso nel cuore antico di Napoli tra mito ed antropologia, religiosità e superstizione, esoterismo e mistero, alla scoperta della sirena Partenope e di Virgilio Mago. Incursioni artistiche ispirate a quei luoghi, riproposte dal vivo dai nostri cantastorie, in scenari unici, animeranno ed impreziosiranno il percorso percorso animato appuntamento ingresso Castel dell'Ovo a cura dell'Associazione Viviquartiere Napoli – contributo associativo Info e prenotazione obbligatoria cell. 3396304072 – info@viviquartiere.com