Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca: gli appuntamenti a Napoli

Il prossimo 9 febbraio, in seguito alla decisione del governo greco che la promuove, si celebrerà la Giornata mondiale della lingua greca, che in Campania si svolgerà con una iniziativa pubblica ospitata a Napoli, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

Si tratta di una iniziativa significativa per valorizzare i legami che ci legano alla cultura greca antica e per renderci componente attiva di un’eredita' di straordinario rilievo. Il tema di questa edizione sarà Le parole dei Greci, argomento che si presta ad una varietà di declina zioni attinenti ai contenuti specifici della formazione liceale dei nostri studenti. La partecipazione degli studenti avverrà attraverso la realizzazione di un prodotto su UNA parola greca di carattere civile, morale o politico, con letture di brani d’autore, brani rielaborati dagli studenti, performance teatrali o musicali e quanto altro possa essere allestito, dando ogni spazio possibile alla creatività.

L’invito a partecipare alla Giornata è stato rivolto a tutti, ma in in particolare agli studenti di latino e greco ed ai loro docenti e, grazie alla collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e' stato accolto da un numero estremamente ampio di istituti.

La proposta di istituire una Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura greca fu presentata per la prima volta nel 2014 dal prof. Ioannis Korinthios. allora presidente della Federazione delle Comunita' e Confraternite Elleniche in Italia, intanto venivano coinvolti licei classici di Napoli e della Campania, la diaspora in Italia e i filelleni di tutto il mondo per sostenere con la raccolta di firme questa iniziativa.

Le due Giornate celebrate a Napoli, nel 2016 e 2017, videro una numerosissima partecipazione ed ebbero una notevole risonanza mediatica in tutto il mondo e cosi' l’11 aprile 2017, dopo un voto unanime del Parlamento Ellenico, il governo di Atene promulgava finalmente l’istituzione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, con un decreto firmato dai ministri degli Interni, Esteri e Pubblica Istruzione.

La Giornata della Lingua e della Cultura Greca 2018, intitolata a “Le parole dei Greci”, segue le iniziative degli anni scorsi e vede una partecipazione ancora piu' numerosa, con l’adesione di 30 licei classici, di cui due della Grecia e vi saranno simili manifestazioni anche in altre citta' d’Italia, promosse dal coordinamento dei docenti dei licei classici per la Giornata Mondiale, sempre in sintonia con le iniziative di Napoli, sicche' quest’anno sara' celebrata la Giornata in 65 licei classici dell’Italia e in molti paesi in tutto il mondo.

Tutto è partito da Napoli nel 2014. Napoli con i suoi licei classici ha fortemente voluto l’istituzione della Giornata Mondiale ed il 9 e 10 febbraio 2018 i licei classici della Campania saranno al Maschio Angioino per festeggiare questo risultato

LE PAROLE DEI GRECI

Partecipano alla Maratona IL GRECO FA TESTO:

Liceo Classico “C.Marchesi” (Padova)

Liceo Classico “Torquato Tasso” (Salerno)

Liceo Classico “Alfonso Gatto” (Agropoli-Salerno)

Liceo Classico “La Mura” (Angri-Salerno)

Liceo Classico “Manzoni” (Caserta)

Liceo Classico "Giannone" (Caserta)

Liceo Classico “S. Pizzi” (Capua-Caserta)

Liceo Classico “Gaetano De Bottis” (Torre del Greco-Napoli)

Liceo Classico "T. L. Caro" Sarno (SΑ)

Liceo Classico “Flacco” (Portici-Napoli)

Liceo Classico “G. Garibaldi” (Napoli)

Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” (Napoli)

Liceo Classico “Adolfo Pansini” (Napoli)

Liceo Classico “Genovesi” (Napoli)

Liceo Classico “Umberto I” (Napoli)

Liceo Classico "Vico" (Napoli)

Liceo Classico “Pitagora” (Pozzuoli)

Liceo Classico “Gentileschi” (Napoli)

Liceo Classico “Durante” (Frattamaggiore-Napoli)

Liceo Classico “Renato Cartesio” (Villaricca- Napoli)

Liceo Classico “Caccioppoli” (Scafati-Salerno)

Libereta' di Napoli (FoQus- Napoli)

Partecipano anche i licei greci:Ginnasio Liceo di Maratona, Ginnasio Liceo di Lubumbashi-Congo,6° Liceo di Nea Ionia-Attica, 1° Liceo di Peyk i-Attica, 1° Liceo di Nel Smyrni-Atene, Ginnasio Liceo di Wuppertal-Germania.

PROGRAMMA

Venerdi 9 .2. 2018

Prima Sessione 9.00-12.00

LiberEta'/Napoli, video ΔΙΑΣΠΟΡΑΙ, Referente: Uliana GUARNACCIA

Liceo "R. Cartesio" / Villaricca (Na), ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, Refer.: Fabiana ARAUDO

Liceo "G. Garibaldi" / Napoli, ΦΥΓΗ, Referente: Daniele VENTRE

Liceo "Q. O. Flacco" / Portici (Na), ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ, Refer.: Maurizio BUGNO

Liceo "A. Gentileschi" / Napoli, ΕΡΩΣ, Referente: R. ACCINNI-El. CASOLA

Liceo "Pitagora" / Pozzuoli (Na), ΚΟΣΜΟΣ, Referente: Francesca VIOLANTE

Liceo "F. Durante" / Frattamaggiore (Na), ΔΡΑΜΜΑ, Refer.: Gennaro COLAIORI

Liceo "Umberto I" / Napoli, ΡΑΨΩΔΙΑ, Refer.: ANGELA IANNUZZI-ELSA NUZZO

Liceo "A. Genovesi" / Napoli, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ/ΟΜΟΝΟΙΑ, Referente: Roberto De Lucia, Maria Bifulco

ore 11.30, collegamento in diretta via Skype con Ginnasio Liceo Wuppertal-Germania

11.50 GIULIO MARIO CHIODI, LA PAROLA PER I GRECI

12.00 - CERIMONIA UFFICIALE

Intervengono: Sindaco L. de Magistris, Presidente KEDE, Direttrice USR CAMPANIA L. FRANZESE, Assessore G. DANIELE, Presidente CENC P. Kyprianou, Jannis Korinthios, Rappresentanti dei Presidi e dei Docenti

Sessione pomeridiana15.00-18.00

1° ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ, ΗΘΟΣ-ΗΘΙΚΗ /ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙΑΦΗΓΗΣ ΕΙΣΝΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Liceo "G. De Bottis" / Torre del Greco (Na), ΠΑΡΡΗΣΙΑ, Referente: Rossana De Filippo

Liceo "T. Tasso" / Salerno, ΛΟΓΟΣ, Referente: Maria CAPOZZOLO

Liceo "Don C. La Mura" / Angri, ΠΑΙΔΕΙΑ, Referente: Giovanna FERRAIOLI-Giuseppe ROBUSTELLI

Liceo "A. Gatto" / Agropoli (Sa), ΞΕΝΟΣ, Referente: Angelo MANTIONE

Liceo "S. Pizzi" / Capua (Ce), ΜΑΝΙΑ, Referente: Mariasilvia ROSSETTI

6° ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ/ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣΝΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ

ore 17.00 collegamento in diretta via Skype

con Ginnasio Liceo di Maratona

ore 18.30 collegamento in diretta via Skype

con Ginnasio Liceo di Lumumbasi-Congo.

Sabato 10 .2. 2018

Sessione Unica 9.00-13.00

ore 9.00, proiezione video del Liceo Unitario di Nea Smyrni.

1) Liceo "G. B. Vico" / Napoli, ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ, Referente: Carmen SOLDANO

2) Liceo "V. Emanuele II" / Napoli, ΜΑΝΙΑ, Referente: Federica ROSIELLO

3) Liceo "A. Pansini" / Napoli, ΜΑΘΗΣΙΣ, Referente: Maria Rosaria D’ANTONIO, Ester DE MIRO

4) Liceo "A. Manzoni" / Caserta, ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ, Referente: Giovanni FIERRO

5) Liceo "C. Marchesi" di Padova, ΧΡΟΝΟΣ, Referente: Grazia FULCINITI

6) Liceo "T. L. Caro" / Sarno (Sa), ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ/ΟΝΑΡ, Referente: Giuseppina DI FILIPPO

7) Scuola Greca di Napoli, ΘΑΛΑΣΣΑ, Referente: Marianna KYRIAKOUDI

13.30

CERIMONIA DI CHIUSURA

Intervengono: Assessore alla Cultura G. DΑΝIELE, Direttrice USR CAMPANIA L. FRANZESE, Assessore all’Istruzione PALMIERI, Vice Sindaco Citta' metropolitana Salvatore PACE, Presidi e Docenti dei Licei Aderenti, Presidente CENC Paul Kyprianou, Jannis Korinthios,



