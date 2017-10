Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri 2017

Il Corpo Italiano di San Lazzaro organizza per il secondo anno consecutivo la Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri a Napoli con lo scopo di sostenere la necessità di una maggior prevenzione e tutela del territorio e dei cittadini, informare sulle iniziative in ambito ONU, porre le basi per una sempre più stretta collaborazione a vario livello del problema dei disastri.



L’impegno delle Nazioni Unite punta sulla diffusione delle buone pratiche e sull’implemento di una cultura della prevenzione e della tutela dei diritti fondamentali, contribuendo così alla riduzione dei rischi.



L'evento ha ricevuto il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l'ISPRA, l'INGV, Regione Campania, Ist. Naz. di Urbanistica, Ordine degli Ingegneri Napoli.

