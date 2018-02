Giornata Internazionale della Guida Turistica 2018: il programma delle visite gratuite a Napoli

Riscoprire bellezze campane grazie ai sapienti racconti di guide turistiche abilitate. Torna per l’edizione 2018 la Giornata Internazionale della Guida Turistica istituita il 21 febbraio 1990 dalla World Federation of Tour Guide Associations, e promossa in Italia dall’ ANGT, Associazione Nazionale Guide Turistiche e, in Campania, dall’Associazione Guide Turistiche Campania. Celebrata in tutto il mondo, quest’anno si festeggia il 21, 24 e 25 febbraio e in Campania prevede 33 visite guidate gratuite realizzate in 29 itinerari.

I percorsi proposti sono vari. A Napoli si può scoprire la Sinagoga e la sua storia, o mostre cittadine molto apprezzate come “De Nittis a Gemito. I napoletani a Parigi negli anni dell’Impressionismo” a palazzo Zevallos Stigliano o “L’Esercito di terracotta e il primo Imperatore della Cina”, nella Basilica dello Spirito Santo.

Saranno protagonisti delle visite anche il Museo della ceramica Duca di Martina, la Basilica di S. Pietro ad Aram, la Basilica di S. Maria della Sanità, il Cimitero delle Fontanelle, la Cappella Sansevero. Sono previsti diversi itinerari in città come Chi l’ha detto che il mare non bagna Napoli? che prevede un singolare percorso tra piazza Municipio e piazza San Domenico.

Si rivolge alla comunità russa-ucraina la visita in lingua A Spasso per Spaccanapoli, un viaggio nel centro storico condotto da una guida turistica madrelingua. Scopre il borgo di Salita Due Porte all’Arenella e Materdei la visita omonima, in una camminata che arriva fino a santa Teresa degli Scalzi, passando per la visione dei murales di Bosoletti.

Immancabili alcuni percorsi archeologici come quello alla riscoperta di Cuma, e, dall’altra parte del golfo, della ricca villa San Marco dell’antica Stabiae. Negli scavi di Ercolano il tour è per bambini, appassionati e adulti curiosi con Che fatiche, Ercole!.

A “più mani”, invece, le visite Napoli on spot, in cui 9 guide, a staffetta, si passano il gruppo a tappe. Due i percorsi: l’itinerario azzurro va da piazza Bellini alla visita del Pio Monte della Misericordia; l’Itinerario rosso parte da Porta S. Gennaro, passa per la chiesa di San Giorgio Maggiore, fino a giungere al museo civico Gaetano Filangieri con la sua collezione di opere. Le guide, per farsi riconoscere, avranno una bandiera azzurra, per il primo percorso, e rossa per il secondo. Una visita a staffetta è prevista pure a Bacoli con Terra Phlegra tra miti e leggende, con storie del mondo antico ‘preservato’ nel Castello aragonese di Baia.

A Salerno si viene accompagnati alla scoperta della bellezza della chiesa del S.S. Crocifisso. In Cilento viene raccontato l’antico mondo di Paestum tra templi, parco archeologico e reperti del museo. Di particolare interesse la speciale visita della villa romana di Sava a Baronissi, la cui storia è nota a pochi.

A Caserta i tour si sono concentrati tra Caserta Vecchia, Carinola, Piedimonte di Casolla e Aversa di cui si va alla riscoperta dei bellissimi centri storici. A Mondragone invece si verrà accompagnati nel parco archeologico dell’Appia antica con la visita La Strada e il Vino.

Novità di questa edizione è la collaborazione dell’associazione Guide Turistiche Campania con la Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Campania. Il 25 febbraio sono previsti tour in motocicletta alla scoperta delle bellezze campane con visite guidate, realizzate dalla guide abilitate. A Napoli si visiterà la mostra sui Longobardi al MANN, il centro storico e monumentale per poi proseguire per Pozzuoli alla riscoperta dell’Anfiteatro Flavio e del mitico lago d’Averno in un giro panoramico.

A Salerno si va dalla visita nel Castello Arechi II, che trionfa sulla città, ai Giardini della Minerva. L’altro percorso ha come protagonista Nola, dove si parte dal Parco Archeologico Preistorico per passare all’Anfiteatro, al centro storico, al Duomo e terminare alle pendici della collina di Cicala.

La Feder Moto ha organizzato anche un concorso fotografico. Al termine di ogni visita, infatti, verranno realizzate delle foto di gruppo che verranno pubblicate poi sulla pagina FB Federazione Motociclistica Italiana. Quelle con il maggior numero di Like riceveranno dei premi messi a disposizione dal Comitato Regionale Campania della FMI.

Le visite guidate sono tutte gratuite ma il biglietto d’ingresso dei luoghi d’arte dov’è previsto è a carico dei partecipanti.

“Vogliamo festeggiare la Giornata Internazionale della Guida Turistica nonostante i problemi che la categoria sta attraversando – afferma Pietro Melziade, presidente dell’Associazione Guide Turistiche Campania - per ribadire la complessità e la bellezza di una professione che richiede grandi competenze, che vanno sempre alimentate, e tanta passione per coinvolgere le persone in un percorso di riscoperta della bellezza della Regione.

Dal 2013 con l’articolo 3 della legge 97 – spiega Melziade - l’abilitazione alla professione è stata estesa a livello nazionale, anche se questo è solo un mero principio non attuabile in Italia per la complessità del patrimonio culturale. Di fatto ci troviamo in una situazione di confusione e di incertezza, conseguente al caos legislativo generato dall’assenza, ad oggi, di una definizione chiara per l’accesso alla professione. Il nostro auspicio, quindi, è che si possa arrivare a una legge quadro che regolamenti e tuteli la nostra categoria, che conta oltre 30mila guide, così come gli utenti dei nostri servizi e i monumenti italiani”.

Il programma completo degli eventi e tutti i particolari per partecipare si possono trovare sul sito internet http://www.guideturistichecampane.it/giornata-internazionale-della-guida-turistica e sulla pagina Facebook Giornata della Guida Turistica in Campania https://www.facebook.com/Giornata-della-Guida-Turistica-in-Campania-1443451972538515/?fref=ts

La manifestazione ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Napoli, e il sostegno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e della Federazione Motociclistica Italiana.

PROGRAMMA NAPOLI E PROVINCIA

Sinagoga

mercoledì 21 febbraio

Appuntamento: via Cappella Vecchia, 31- ore 15 e ore 17

E’ necessario fornirsi di documento di riconoscimento.

Info e prenotazioni: 0817643480 – 3385375128 - napoliebraica@gmail.com

Da De Nittis a Gemito.

I napoletani a Parigi negli anni dell’Impressionismo

Mercoledì 21 febbraio,

Appuntamento: Palazzo Zevallos Stigliano - ore 10,30

Info e prenotazioni: 3882503897 – gigmostradenittis@gmail.com

Sulle tracce dell'Apostolo Pietro a Napoli: leggenda o realtà?

Sabato 24 febbraio

Appuntamento: Basilica di San Pietro ad Aram, ore 10,30

Info e prenotazioni: 366 3440214 - romanoraffaele8@gmail.com

Salita Due Porte all’Arenella e Materdei

Sabato 24 febbraio

Itinerario: piazza Muzii, borgo Due Porte all’Arenella, via Fontana, Matedei con visita stazione metropolitana, vicoli, visita Fondazione Casa dello scugnizzo, via S. Raffale, murales di Bosoletti, S. Teresa degli scalzi, Palazzo Albertini di Cimitile

Appuntamento: piazza Francesco Muzii, ore 9,45

Info e prenotazioni: 3492949722 – erika83e@gmail.com



Museo nazionale della Ceramica Duca di Martina

Sabato 24 febbraio

Appuntamento ingresso Villa Floridiana, ore 16

Info e prenotazioni: 3473584516 -digangimonica@gmail.com

“L’Esercito di terracotta” nella Basilica dello Spirito Santo

Sabato 24 febbraio

Appuntamento a piazza Dante (sotto la statua), ore 10

Info e prenotazioni: jsgnap@hotmail.it

“Napoli on spot”: percorso a staffetta

Sabato 24 febbraio

Itinerario rosso: Porta San Gennaro, Cattedrale, Chiesa di San Giorgio Maggiore e con visita al museo Civico Gaetano Filangieri.

Guide con bandiera rossa

Appuntamento: porta San Gennaro, ore 9,30

Info e prenotazioni: 3335763907 – 3498789600 - napolionspot@gmail.com

“Napoli on spot”: percorso a staffetta

Sabato 24 febbraio

Itinerario azzurro: Piazza Bellini, chiesa di San Pietro a Majella, Santa Maria Maggiore della Pietrasanta, chiesa di San Lorenzo Maggiore e visita al Pio Monte della Misericordia.

Guide con bandiera azzurra.

Appuntamento: a piazza Bellini, ore 9,30

Info e prenotazioni: 3335763907 – 3498789600 -napolionspot@gmail.com

Chi l’ha detto che il mare non bagna Napoli?

Sabato 24 febbraio

Itinerario: piazza Municipio, piazza Bovio, corso Umberto, piazza San Domenico.

Appuntamento Castel Nuovo (Maschio Angioino), ore 10,30

Info e prenotazioni: 3396963423 info@wandaselistour.com – guidenaples@gmail.com

Basilica di S. Maria della Sanità

Sabato 24 e domenica 25 febbraio

Visite ogni 30 minuti dalle 10 alle 11,30

Info e prenotazioni: visitabasilica@libero.it

Le capuzzelle della Sanità: Cimitero delle fontanelle

Sabato 24 e domenica 25 febbraio

Visite ogni ora dalle 10 alle 15

Info e prenotazioni: visitafontanelle@libero.it

A spasso per Spaccanapoli – visita guidata in russo o ucraino

Domenica 25 febbraio ore 10:30

Appuntamento: piazza del Gesù Nuovo (ufficio informazioni turistiche)

Info e prenotazioni: vesuvio70@mail.ru

Cappella Sansevero

Domenica 25 Febbraio

Appuntamento: piazza San Domenico ore 11 e ore 16

Info e prenotazioni: 3470808020 - chiarapezzuti@gmail.com

(Max 20 persone a turno)

BACOLI

Terra Phlegra tra miti e leggende: castello di Baia – museo archeologico

Sabato 24 febbraio

Visita a staffetta

Appuntamento: Castello aragonese di Baia, ore 10,30

Info e prenotazioni: 3336280136 - maria.chiocca@libero.it

CUMA

Viaggio nel mito e nella storia

Domenica 25 febbraio

Appuntamento: ingresso scavi archeologici, ore 10,30

Info e prenotazioni: 3338572891 - associazionedivago@gmail.com

CASTELLAMMARE DI STABIA

Riscoprire antiche meraviglie: Villa San Marco a Stabiae

Domenica 25 febbraio

Appuntamento: parcheggio di Villa San Marco, ore 11

Info e prenotazioni: 3478304358 – mariacristinanapolitano2@gmail.com

ERCOLANO

Che fatiche, Ercole!

Tour per bambini, appassionati e adulti curiosi

Domenica 25 febbraio

Appuntamento: ingresso scavi archeologici, ore 10,30

Info e prenotazioni: info.giornatainternazionale@gmail.com

TOURIST GUIDE IN MOTO TOUR

Visite guidate gratuite dedicate a motociclisti realizzate in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana Comitato Regione Campania. E’ previsto anche un concorso fotografico in cui le foto più belle vinceranno la pubblicazione sui media del FMICampania e altri premi.

NAPOLI

Tra il centro storico e il centro monumentale

Domenica 25 febbraio

Itinerario: MANN la mostra sui Longobardi, Piazza del Gesù, Spaccanapoli, chiese di Santa Chiara e Gesù Nuovo. Piazza Plebiscito (sosta da Gambrinus), Santa Lucia, sosta nei pressi di Castel dell’Ovo.

Appuntamento: ingresso Museo Archeologico Nazionale, ore 9

Info e prenotazioni: 3486967126 - emilia.bonaventura@federmoto.it

CAMPI FLEGREI

Anfiteatro Flavio e giro panoramico Lago d’Averno

Domenica 25 febbraio

Appuntamento: Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, ore 15

Info e prenotazioni: 3486967126 - emilia.bonaventura@federmoto.it

NOLA

Tra preistoria, archeologia e natura

domenica 25 febbraio

Itinerario: Parco Archeologico Preistorico, Anfiteatro, centro storico, piazza Duomo, visita al Museo Storico – Archeologico, punto panoramico alle pendici della collina di Cicala presso l’antico Convento di Santa Croce

Appuntamento: Parco Archeologico Preistorico, ore 9

Info e prenotazioni: 3494960762 – sara.dema@hotmail.it