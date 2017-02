Giornata Internazionale della Guida Turistica: le visite guidate gratuite a Napoli e provincia

Dal 17 al 21 febbraio con 68 visite guidate gratuite e 54 itinerari in tutta la Campania, organizzati da oltre sessanta guide, si festeggia la Giornata Internazionale della Guida Turistica (21 febbraio) celebrata in tutto il mondo dal 1990.

Quest’anno l’iniziativa acquista il colore della solidarietà: promuove una raccolta fondi per i territori colpiti dal sisma del 24 agosto, in particolare a sostegno degli orfani di Amatrice.

L’iniziativa solidale è curata da Rieti da Scoprire, una società di guide turistiche fondata da Rita Giovannelli, in collaborazione con Padre Renato dei frati Cappuccini di Monterosso al Mare. I soldi raccolti vengono devoluti a dodici minorenni, rimasti orfani, per assicurare loro un futuro. Ad oggi con i proventi di venti, vendite di prodotti, iniziative per Amatrice si è riuscito a dare 4000 euro a nove dei dodici minorenni. E grazie alla rete umanitaria che si è creata attorno a questo progetto si conta di poterne distribuire a tutti. (Le donazioni si possono fare dopo la visita guidata e comunque attraverso un bonifico: IBAN IT16X08327 14600 000000000253, Intestato a RIETI da SCOPRIRE s.n.c., C/C N° 253 presso BCCR agenzia di Rieti, ABI 8327-9, CAB 14600-1, CIN XCIG, BIC/SWIFT ROMAITRRXXX).

La Giornata della Guida Turistica, che cada il 21 febbraio ed è stata ideata dalla World Federation of Tour Guide Associations, (promossa in Italia dall’ ANGT, Associazione Nazionale Guide Turistiche, e in Campania dall’Associazione Guide Turistiche Campania) ha l’obiettivo di valorizzare, diffondere il senso e il ruolo di questa professione, che, grazie a conoscenze multidisciplinari approfondite, ha la missione di divulgare e far conoscere le bellezze dei territori.

L’elenco delle visite guidate gratuite proposte in Campania nasce dalle passioni delle singole guide turistiche ma anche dalla volontà di dare visibilità a bellezze ancora poco conosciute.

Denso il programma a Napoli. Il Museo Archeologico Nazionale ospita tre itinerari tematici: uno racconta la storie delle suocere del mondo antico, un altro, anche per i più piccoli, i Supereroi dell’antichità, il terzo il mondo egizio. Si può scegliere, poi, tra un percorso alla riscoperta della Certosa di San Martino come esempio del trionfo del Barocco, e quello alla riscoperta del Museo di Capodimonte, dove è prevista anche una visita guidata ai quadri di Van Gogh da poco “ritrovati” dopo quattrodici anni dal furto e solo temporaneamente esposti al museo prima di tornare ad Amsterdam.

Sono presenti tra i percorsi quelli nell’arte del Museo Duca di Martina e nel complesso di Donnaregina tra Gotico, Barocco e la mostra di Salvator Mundi. Immancabile un viaggio alla scoperta di Caravaggio con l’Enigma di Caravaggio a Napoli, o del Quarto Caravaggio, nell’Archivio Storico del Banco di Napoli.

Sono tante le occasioni per conoscere volti della Città: dal Decumano nascosto a un percorso Dentro e fuori le mura antiche, dalla conoscenza della Città medioevale a un viaggio tra Porta Capuana e San Giovanni a Carbonara, al Rione Sanità, al Cimitero degli Inglesi.

Con il tour Città obliqua, invece, si attraversa Napoli dalla Certosa di San Martino ai Quartieri attraverso la Pedamentina, mentre lo sguardo va verso il cielo con la visita al Museo degli Strumenti Astronomici dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

Tracce di storie antiche, religiose o letterarie sono protagoniste di percorsi nei luoghi di San Gennaro e Santa Patrizia, nei luoghi di Boccaccio, o degli ormai famosi ‘Bastardi’ di Pizzofalcone.

Altrettanto ricco il programma di visite in provincia di Napoli: la villa romana S. Marco a Castellammare di Stabia, la meravigliosa villa di Poppea a Torre Annunziata, Bacoli con le sue terme, le necropoli, la Piscina Mirabilis, o Cimitile con le splendide basiliche paleocristiane. Sono previste visite a Sorrento che viene esplorata nel suo centro storico, mentre viene raccontato il volto di Massa Lubrense tra la meraviglia dei suoi borghi.

Le visite guidate sono tutte gratuite ma si paga il biglietto d’ingresso dei luoghi d’arte dov’è previsto.

Il programma completo degli eventi e tutti i particolari per partecipare si possono trovare sul sito internet http://www.guideturistichecampane.it/ e sulla pagina Facebook Giornata della Guida Turistica in Campania (https://www.facebook.com/Giornata-della-Guida-Turistica-in-Campania-1443451972538515/?fref=ts).

La manifestazione ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Napoli, e il sostegno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.