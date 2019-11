Alla Tenuta Melofioccolo si festeggia la Giornata Mondiale della Gentilezza

Vi aspettiamo sabato 16 novembre ore 10:00 per festeggiare la giornata mondiale della gentilezza.



Una giornata che fa riflettere per ricordarci di essere gentili…

Ma cos’è la gentilezza? Tenerezza, amicizia, disponibilità e tanto altro..

Lo scopriremo insieme in campagna attraverso giochi e filastrocche che non dimenticherete.

Non mancherà un laboratorio per creare un ” regalo gentile” per il nostro pianeta che porterete a casa.

Compiti per tutti: portare uno spuntino (poi scoprirete il perché) ed un vasetto di yogurt riciclato.



Parola d’ordine: “essere gentili”!



Età 3-6 anni

Costo 15,00€ a bimbo, fratellino 10,00€



Per info e prenotazioni 𝟯𝟱𝟭𝟭𝟰𝟰𝟳𝟳𝟳𝟯

𝟯𝟰𝟱𝟭𝟲𝟮𝟬𝟱𝟭𝟳 oppure info@tenutamelofioccolo.com



Vi preghiamo di parcheggiare l’auto su via Manzoni per evitare di intralciare la viabilità di via del Marzano.



Come raggiungerci

In auto su Tangenziale

Prendi l’uscita 9 verso Vomero

Segui le indicazioni per Via Cilea

650 m

Continua su Via Francesco Cilea

260 m

Continua su Corso Europa

550 m

Continua su Via Alessandro Manzoni

300 m

Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Via Alessandro Manzoni

3,3 km

Svolta a sinistra e prendi Via del Marzano.